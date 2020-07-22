HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Hakan Çalhanoğlu-Zlatan İbrahimovic iş birliği, Milan'a galibiyeti getirdi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 35. haftasında Milan, deplasmanda Sassuolo'yu 2-1 yendi.

Hakan Çalhanoğlu-Zlatan İbrahimovic iş birliği, Milan'a galibiyeti getirdi
22.07.2020 01:21 | Son Güncelleme: 22.07.2020 01:24

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 35. haftasında Milan, deplasmanda Sassuolo'yu 2-1 yendi.

Reggio Emilia kentindeki Mapei Stadı'nda oynanan müsabakanın 19. dakikasında gelişen Milan atağında, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun ortasında İsveçli yıldız Zlatan İbrahimovic, kafa golüyle konuk ekibi öne geçirdi: 0-1.

42. dakikada Sassuolo'nun kazandığı penaltı atışını Francesco Caputo gole çevirdi ve maça yeniden eşitliği getirdi: 1-1.

45+2. dakikada hızlı hücuma kalkan Milan'da Hakan Çalhanoğlu'nun ara pasına hareketlenen İbrahimovic, bu gol pasını iyi değerlendirerek, skoru 2-1'e getirdi.

45+7. dakikada Sassuolo'da Mehdi Bourabia, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek, ev sahibi takımı 10 kişi bıraktı.

Mücadelenin ilk yarısı Milan'ın üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında gol olmadı ve Milan, Sassuolo'yu deplasmanda 2-1 yenmeyi başardı.

Bu sonuçla Milan ligde üst üste 3. galibiyetini alırken, pandemi sonrasında çıktığı 9. lig maçında 7. zaferini yaşadı.

Kırmızı-siyahlı takım, puanını da 59 yaparken, puan tablosunda maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi. Sassuolo ise bu maçla, sezondaki 13. yenilgisini aldı ve 48 puanla 8. basamakta kaldı.

Oyunda 79 dakika kalan ve daha sonra yerini Giacomo Bonaventura'ya bırakan milli futbolcu Çalhanoğlu, yaptığı 2 asistle takımının galibiyetinde büyük rol oynadı ve son dönemde yükselen performansını da sürdürdü.

Sassuolo kadrosunda bulunan milli futbolcu Mert Müldür de maça ilk 11'de başlarken, 45 dakika sahada kaldı ve devre arasında yerini Georgios Kyriakopoulos'a bıraktı.

Ligde 35. haftanın açılış maçında ise aldığı üst üste galibiyetlerle puan tablosunda ikinci sıraya kadar yükselen Atalanta konuk ettiği Bologna'yı 62. dakikada Muriel'in attığı golle 1-0 mağlup etti.

Mavi-siyahlı takım, bu galibiyetle ligde yenilmezlik serisini 15 maça çıkarırken, puanını da 74'e yükseltti. Atalanta maç fazlasıyla, 80 puanlı lig lideri Juventus ile arasındaki puan farkını da 6'ya indirdi.

Juventus, 35. haftada 23 Temmuz Perşembe günü deplasmanda Udinese ile karşılaşacak.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren katil zanlısı Cemal Metin Avcı tutuklandı 3. Sayfa
Son dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren katil zanlısı Cemal Metin Avcı tutuklandı
17 yaşındaki Damla Horoz'dan dünden beri haber alınamıyor 3. Sayfa
17 yaşındaki Damla Horoz'dan dünden beri haber alınamıyor
Ayasofya'daki mozaik ve freskler bir dakikada açılıp aynı sürede kapanan raylı sistem perde ile kapatılacak Güncel
Ayasofya'daki mozaik ve freskler bir dakikada açılıp aynı sürede kapanan raylı sistem perde ile kapatılacak
Eski sevgili kurbanı Pınar Gültekin'in oynadığı tanıtım filminin görüntüleri ortaya çıktı 3. Sayfa
Eski sevgili kurbanı Pınar Gültekin'in oynadığı tanıtım filminin görüntüleri ortaya çıktı
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun Politika
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun
Rus medyası: Sınırlar açılırsa Türkiye'ye giden turist sayısı 4 milyonu bulur Ekonomi
Rus medyası: Sınırlar açılırsa Türkiye'ye giden turist sayısı 4 milyonu bulur
Anahtarı tutmak isterken dengesini kaybedip balkondan düşen öğretmen, hayatını kaybetti
Anahtarı tutmak isterken dengesini kaybedip balkondan düşen öğretmen, hayatını kaybetti
Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti
Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti
Ukrayna'da 20 yolcuyu rehin alan saldırganın yetkililerden isteği 'Yok artık' dedirtti
Ukrayna'da 20 yolcuyu rehin alan saldırganın yetkililerden isteği "Yok artık" dedirtti
Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı
Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı
Rize'de son bir haftada koronavirüs vaka sayısı yükselişe geçti
Rize'de son bir haftada koronavirüs vaka sayısı yükselişe geçti
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü
Şarkıcı Demet Akalın'ın Pınar Gültekin paylaşımına bir tepki de Datça Belediyesi'nden geldi
Şarkıcı Demet Akalın'ın Pınar Gültekin paylaşımına bir tepki de Datça Belediyesi'nden geldi
Antalya'da yetiştirilen tropikal meyvelerden passiflora ünlü isimlerden yoğun talep görüyor
Antalya'da yetiştirilen tropikal meyvelerden passiflora ünlü isimlerden yoğun talep görüyor
Cristiano Ronaldo, 5 büyük ligin 3'ünde 50 golü aşan ilk futbolcu oldu
Cristiano Ronaldo, 5 büyük ligin 3'ünde 50 golü aşan ilk futbolcu oldu
Vahşice katledilen Pınar Gültekin'in cenazesi ailesine teslim edildi
Vahşice katledilen Pınar Gültekin'in cenazesi ailesine teslim edildi
Daireden yayılan kötü kokunun altından cansız beden çıktı
Daireden yayılan kötü kokunun altından cansız beden çıktı
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Rent a car bayramı! Koronavirüsten çekinenler toplu taşıma yerine araç kiralamaya koştu
Rent a car bayramı! Koronavirüsten çekinenler toplu taşıma yerine araç kiralamaya koştu
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü
ABD'de koronavirüs vakaları açıklananın 2 ila 13 kat fazlası olabilir
ABD'de koronavirüs vakaları açıklananın 2 ila 13 kat fazlası olabilir
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti
Çeşme sahillerinde bulunan 1.500 liralık localar belediye tarafından kaldırıldı
Çeşme sahillerinde bulunan 1.500 liralık localar belediye tarafından kaldırıldı
Giresun'da fındık işçisinin günlük yevmiyesi en az 100 lira olacak
Giresun'da fındık işçisinin günlük yevmiyesi en az 100 lira olacak
Adliyede silahlar çekildi! Kalabalığın üzerine ateş açtılar: 3'ü çocuk, 6 yaralı
Adliyede silahlar çekildi! Kalabalığın üzerine ateş açtılar: 3'ü çocuk, 6 yaralı
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın
İki gündür haber alınamayan genç, ağaçta asılı halde bulundu
İki gündür haber alınamayan genç, ağaçta asılı halde bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Nuri Fatih Sultan Halife Hafter Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Deniz Seki Hande Erçel Öztürk Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Selçuk İnan Fatih Terim Ünal Karaman Malcolm Thomas Bülent Korkmaz
Daha Fazla Muğla Erkek Üniversite Başakşehir
Şu an buradasınız: Hakan Çalhanoğlu-Zlatan İbrahimovic iş birliği, Milan'a galibiyeti getirdi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.7.2020 01:47:11. #1.14#
title