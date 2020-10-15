Hakan Çalhanoğlu kimdir? Hakan Çalhanoğlu nereli, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor?

Hakan Çalhanoğlu, Karlsruher, Hamburg, Bayer Leverkusen, Milan takımlarında forma giydi. Ayrıca Türkiye milli takımında da top koşturan Çalhanoğlu, Sinem Gündoğdu ile evlidir. Hakan Çalhanoğlu kaç yaşında? İşte, ayrıntılar...

HAKAN ÇALHANOĞLU KİMDİR?

Çalhanoğlu, 8 Şubat 1994 tarihinde Mannheim, Almanya'da dünyaya geldi. İlk olarak Waldhof Mannheim altyapısına başladı. 2009 yılında Karlsruher'in altyapısına transfer olup U-17 takımında oynamaya başladı. Sonraki sezon U-19'da da oynamaya başladı.

2011-12 sezonunda A takım ile antrenmanlara çıkan futbolcu, Kasım ayında FC Schaffhausen ile oynanan hazırlık maçında ilk kez birinci takımda forma giymiş oldu. 5 Şubat 2012'de ise Karlsruhe kariyerinin ilk resmi maçına çıktı. 11 Mart 2012'de sözleşmesi 2016'ya kadar uzatıldı. O sezon 12 lig maçında forma şansı buldu. 2012-13 sezonuna 1.FC Heidenheim'a kariyerinin ilk iki resmi golünü atarak başladı. 14 Ağustos 2012'de Bundesliga ekibi Hamburg'a transfer oldu ancak sezonu Karlsruhe'de kiralık olarak bitirmesine karar verildi. Sezon sonunda attığı 17 golle gol krallığında dördüncü oldu. Karlsruhe, 2. Bundesliga'ya yükselirken, Çalhanoğlu da yılın en iyi 3. Liga futbolcusu seçildi.

14 Ağustos 2012'de Hamburg ile sözleşme imzalayan futbolcu, 2013-14 sezonunda takıma katıldı. 4 Temmuz 2014 tarihinde, Bayer Leverkusen ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Bild gazetesine göre Bundesliga tarihinin en iyi 10 frikik atan oyuncusundan biri olarak gösterildi. Trabzonspor, 16 yaşındayken kendileriyle sözleşme imzalayıp daha sonra Hamburg'a transfer olan Hakan Çalhanoğlu'nu FIFA'ya şikayet etmiş FIFA'nın 2016 yılında verdiği kararı, CAS 3 Şubat 2017 günü onamış ve Çalhanoğlu 4 ay men cezası almıştır. 2 Temmuz 2017 tarihinde Milan ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Çalhanoğlu, Haziran 2010'daki Viktor Bannikov turnuvası ile Türkiye U-16 takımında forma giymeye başlamıştır. U-17 takımı ve U-19 takımı ile Avrupa Şampiyonası elemelerine katıldı. Aralık 2012'de U-20 forması giymeye başladı. Türkiye'de düzenlenen 2013 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası kadrosuna dahil edildi. 13 Ağustos 2013'te U-21 Avrupa Şampiyonası elemeleri için Türkiye 21 yaş altı millî futbol takımında ilk kez forma giydikten sonra 31 Ağustos 2013 Cumartesi günü, Türkiye millî futbol takımı aday kadrosuna çağrılmıştır.

Hakan Çalhanoğlu 2017 yılında Sinem Gündoğdu ile dünyaevine girmiş ve Liya adında da bir çocukları olmuştur. Çift ikinci bebeklerini bekliyor.Futbolcu, 1,78 boyundadır.