Hakan Balta, Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak geri dönüyor

Galatasaray'da gelecek sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ederken, Terim yeni sezonda antrenör kadrosuna bir yeni ismi daha ekliyor.

beIN SPORTS'un haberine göre, Albert Riera'nın ardından Galatasaray'ın bir başka emektar ismi Hakan Balta da yardımcı antrenör olarak hafta başında teknik heyete dahil olacak.

HAFTA BAŞINDA AÇIKLANACAK

Daha önce Selçuk İnan'ın futbolu noktaladığı ve yeni sezonda Terim'in ekibinde olacağı açıklanmıştı. Başarılı çalıştırıcının an itibarıyla yardımcılık görevini Levent Şahin, Ümit Davala ve Necati Ateş sürdürürken, geçtiğimiz dönem Hasan Şaş ile yol ayrımına gidilmişti.