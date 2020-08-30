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Hakan Balta, Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak geri dönüyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kulübeye bir takviye daha yaptı. Hasan Şaş'ın ayrılığı sonrası önce Selçuk İnan daha sonra ise eski futbolcu Riera antrenör olarak sarı-kırmızılı ekibe katan Terim, bir başka eski futbolcusu Hakan Balta'yı da teknik ekibine dahil edecek.

30.08.2020 11:15 | Son Güncelleme: 30.08.2020 11:47

Galatasaray'da gelecek sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ederken, Terim yeni sezonda antrenör kadrosuna bir yeni ismi daha ekliyor.

beIN SPORTS'un haberine göre, Albert Riera'nın ardından Galatasaray'ın bir başka emektar ismi Hakan Balta da yardımcı antrenör olarak hafta başında teknik heyete dahil olacak.

HAFTA BAŞINDA AÇIKLANACAK

Daha önce Selçuk İnan'ın futbolu noktaladığı ve yeni sezonda Terim'in ekibinde olacağı açıklanmıştı. Başarılı çalıştırıcının an itibarıyla yardımcılık görevini Levent Şahin, Ümit Davala ve Necati Ateş sürdürürken, geçtiğimiz dönem Hasan Şaş ile yol ayrımına gidilmişti.

Hakan Balta, Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak geri dönüyor
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