İzmit'te hafriyat sahasında, çuval içinde cansız beden bulundu

İzmit'te hafriyat sahasında cansız beden bulundu. Battaniyeye sarıldıktan sonra çuvalın içine koyulmuş cansız bedenin çürümeye yüz tuttuğu görüldü. Ekipler cansız bedeni, otopsi için hastane morguna götürdü.

Olay, Karadenizliler Mahallesi'nde bulunan hafriyat döküm sahasında meydana geldi. Hafriyat atıklarını ayrıştıranlar, çuvalın içinde battaniyeye sarılı olan ve çürümeye başlayan cansız bedeni görünce polise haber verdi. İhbarla gelen polis ekipleri, bölgede olay yeri inceleme çalışması yaptı.

OTOPSİ YAPILACAK

Cansız bedenin çürümeye başlaması nedeniyle cinsiyet tespiti yapılamadı. Cansız beden, otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

KAMYONDA GÖREVLİ İŞÇİLERİN İFADESİ ALINDI

Polis ekipleri, battaniyeye sarıldıktan sonra çuvala koyulduğu belirlenen cansız bedenin, mahallede atıkların getirildiği yere bırakıldığı ve çöplerin alındığı belediyeye ait kamyonla hafriyat sahasına getirildiği ihtimali üzerinde durdu. Bunun üzerine kamyonda çalışan temizlik işçilerinin ifadesi alındı. Polis olayla ilgili başlattığı soruşturma, sürdürülüyor.