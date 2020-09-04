Hadise yeni klibi izle! Hadise'nin yeni şarkısı Küçük Bir Yol klibi içeriği nedir?

Hadise'nin son şarkısı "Küçük Bir Yol" şarkısı büyük ses getirdi. "Küçük Bir Yol" şarkısının şarkı sözleri nedir? Hadise klibinde kimi oynattı?

HADİSE "KÜÇÜK BİR YOL" ŞARKI SÖZLERİ

Buralar yalan, uzak bir de

Bir arasan, bu kalp delirir

Umutsuz olmaz aşksız yaşanmaz

Kuşku duyanlar ve yanmadan sönenler…

Küçük bir yoldayım en başındayım

Kendi kendimle hep sıfırdayım

Senin dağların benim yollarım

O sen olsaydın

Benim yanımda

Sağımda solumda ufkumda…

Senin yanında

Yazında kışında tüm baharlarında…

Oralar nasıl? Uzak tabii

Gel desem? Diyemem peki

Umutsuz olmaz aşksız yaşanmaz

Kuşku duyanlar ve yanmadan sönenler…

Küçük bir yoldayım en başındayım

Kendi kendimle hep sıfırdayım

Senin dağların benim yollarım

O sen olsaydın

Benim yanımda

Sağımda solumda ufkumda…

Senin yanında

Yazında kışında tüm baharlarında…

Küçük bir yolda çarpışsak senle

Vazgeçsem olmaz ki…

Bu sel durulmaz ki böyle

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by TE Medya

HADİSE KLİBİNDE KİMİ OYNATTI?

Hadise, klibinde Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek'i de oynattı. Popçu, Benek'le karesini de paylaşıp "Artık benim de bir klibim var" yazdı.