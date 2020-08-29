Hadise sevgilisinin köpeği Benek ile mısır keyfi yaptı

Başarılı şarkıcı uzun süredir oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşıyor. İlişkilerinin ilk zamanlarında basından uzak duran çift, aşklarını ilan ettikten sonra paylaşımlar yapmaya başladı. Son olarak Hadise, sevgilisinin köpeğiyle eğlenceli anlarını yayınladı.

EVDEKİ DOĞAL HALLERİNİ PAYLAŞTI

İKaan Yıldırım'ın köpeği Benek için Instagram hesabı açan Hadise, evde televizyon izlerken köpekleriyle mısır yedi. Bu anları kayda aldıran şarkıcı "Hadise ile film gecesi" notuyla Benek'in Instagram'ından paylaştı. Hadise ve köpeklerinin videosu kısa sürede gündem olurken şarkıcının makyajsız hali takipçilerinden tam not aldı.

AŞKLARINI KÖPEK ORTAYA ÇIKARDI

Hadise ve Kaan Yıldırım arasındaki aşk ilk olarak güzel şarkıcının Benek adlı köpekle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmasıyla ortaya çıkmıştı. Dikkatli takipçileri Hadise'nin poz verdiği köpeğin sahibinin Kaan Yıldırım olduğunu anlamasının ardından ilişkinin ortaya çıkmasını sağlayan Benek'e ilgi arttı. Bunun üzerine harekete geçen Hadise, köpek için bir hesap açarak paylaşımlar yapmaya başladı.