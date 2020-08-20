Hadise, uzun süredir aşk yaşadığı Kaan Yıldırım'la ilk pozunu paylaştı

Ünlü şarkıcı Hadise, uzun süredir oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikili, bu zamana kadar hiç basın mensuplarına yakalanmadı. Aşklarını dolu dizgin yaşayan çiftten Hadise, dün kural bozarak ilk pozlarını yayınladı.

HADİSE AŞKA GELDİ

İlişkisiyle ilgili bu zamana kadar bir şey paylaşmayan Hadise, dün aşka geldi. 34 yaşındaki Hadise, oyuncu sevgilisinin elini tuttuğu karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Hadise paylaşımına şu notu düştü: "Yanımda, sağımda, solumda, ufkumda... Yanında, yazında, kışında, tüm baharlarında..."

Kaan ve Hadise'nin bu kareleri kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü ve binlerce kişi tarafından "Örnek çift" olarak paylaşıldı.

İşte çiftin karesi: