Hadise, marka tutkusuyla yine gündem oldu! Avuç içi kadar çantaya 5 bin TL ödedi

Uzun bir süredir oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan şarkıcı Hadise, kıyafet tercihleriyle gündem olmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü İtalyan markasının ürünlerini satın alan Hadise, fiyatlarla dudak uçuklattı.

22 BİN TL'LİK KOMBİN YAPTI

Ünlü markanın parçalarıyla kombin yapan şarkıcı, bu anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Fotoğrafları kısa sürede 350 binden fazla beğeni alan Hadise, kombini için kesenin ağzını açtı. Hadise'nin kıyafeti 11 bin TL, ayakkabısı 6 bin TL, mini çantası ise 5 bin TL'ydi. Hadise'nin bu tarzının toplam maliyeti 22 bin TL'yi buldu.

İşte Hadise'nin lüks kıyafet kombini...