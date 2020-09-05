Hadise dünya listelerinde

Şarkı, YouTube'un tüm dünyayı kapsayan "worldwide" listesine de 59'uncu sıradan girip 25'inci sıraya yükseldi. Hadise dinleyicilerine teşekkür etti: "Klibimiz Tu¨rkiye listesinde 1 numara. Avusturya, Almanya, Azerbaycan, Kıbrıs, Bulgaristan, Fransa, I·talya, Belc¸ika ve birc¸ok u¨lkede ilk sıralardan listelere giren klip ve s¸arkımıza go¨sterdigˆiniz ilgi ic¸in tes¸ekku¨r ederim."