Hadımköy Prof. Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi Hizmete açıldı! İşte özellikleri

Sultan 2. Abdülhamid Han zamanında yaptırılan İstanbul Hadımköy'deki tarihi askeri hastane, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla restore edildi ve hizmete açıldı. 23 dönüm arazi üzerinde 4 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olan tarihi hastane, 59'u yoğun bakım olmak üzere 101 yatak ile hizmet verecek.

HADIMKÖY DR. İSMAİL NİYAZİ KURTULMUŞ HASTANESİNİN ÖZELLİKLERİ

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılan tarihi hastanenin dikkat çeken özellikleri:

- Arazi üzerinde hastane binası, yemekhane ve idari bina, morg binası, teknik merkez binası ve kafe binası ile birlikte toplam 4.500 m2 kapalı alan olacaktır

- Hastane binası zemin kat ve 1. kattan oluşmaktadır.

- Hastane binası, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu izni ve denetiminde restore edilmektedir.

- Hastanenin 42 adet hasta yatağı ve 59 adet yoğun bakım yatağı olmak üzere 101 yatak kapasiteli olacaktır.

- Hastane arazisi 23 dönüm büyüklüğündedir.