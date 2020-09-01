Hacker filmi konusu nedir? Hacker oyuncuları kim? Hacker filmi fragmanı
Hacker, sinemaseverlerin salonlarda severek izlediği filmler arasında yer alıyor. Sinemanın ardından TV ekranlarında olan Hacker konusu, oyuncuları gibi ayrıntılar ise izleyiciler tarafından en çok araştırılanlar arasında bulunuyor. Hacker filmi fragmanı da haberimizde.
Film takipçileri ''Hacker özeti nedir?'' sorusunun yanıtını arıyor. Filmin oyuncu kadrosu ve konusu sinema tutkunları tarafından tam not alırken, televizyonda da izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Hacker filmi hakkında detaylı bilgiyi derledik.
HACKER FİLMİ OYUNCULARI
Chris Hemsworth - Nicholas Hathaway
Leehom Wang - Captain Chen Dawai
Viola Davis - FBI Özel ajanı Carol Barrett
Ritchie Coster - Kassar
Yorick van Wageningen - Sadak
Tang Wei - Chen Lien
Andy On - Hong Kong Polisi Alex Trang
Manny Montana - Lozano
William Mapother - Rich Donahue
Archie Kao - Shum
Shi Liang - Zhao
Cheung Siu Fai - Chow
Adrian Pang - Keith Yan
Jason Butler Harner - Frank
John Ortiz - Henry Pollack
Alexander von Roon - News Anchor
Leanne Li - Emergency Worker
HACKER KONUSU NEDİR?
Global siber suç dünyasında geçen Hacker, izinli bir mahkûm ile onun Amerikalı ve Çinli ortaklarının üst düzey bir siber suç ağının peşinden Chicago'dan Los Angeles, Hong Kong ve Cakarta'ya kadar gitmelerini konu alıyor. Yönetmenliğini Michael Mann'ın yaptığı 2015 yılı yapımı Amerikan gizem - aksiyon filmi. Başrollerini Chris Hemsworth,Tang Wei, Viola Davis üstlenmiştir.