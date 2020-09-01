Hacker filmi konusu nedir? Hacker oyuncuları kim? Hacker filmi fragmanı

Hacker, sinemaseverlerin salonlarda severek izlediği filmler arasında yer alıyor. Sinemanın ardından TV ekranlarında olan Hacker konusu, oyuncuları gibi ayrıntılar ise izleyiciler tarafından en çok araştırılanlar arasında bulunuyor. Hacker filmi fragmanı da haberimizde.

01.09.2020 10:47 | Son Güncelleme: 01.09.2020 10:54

Film takipçileri ''Hacker özeti nedir?'' sorusunun yanıtını arıyor. Filmin oyuncu kadrosu ve konusu sinema tutkunları tarafından tam not alırken, televizyonda da izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Hacker filmi hakkında detaylı bilgiyi derledik.

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HACKER FİLMİ OYUNCULARI

Chris Hemsworth - Nicholas Hathaway

Leehom Wang - Captain Chen Dawai

Viola Davis - FBI Özel ajanı Carol Barrett

Ritchie Coster - Kassar

Yorick van Wageningen - Sadak

Tang Wei - Chen Lien

Andy On - Hong Kong Polisi Alex Trang

Manny Montana - Lozano

William Mapother - Rich Donahue

Archie Kao - Shum

Shi Liang - Zhao

Cheung Siu Fai - Chow

Adrian Pang - Keith Yan

Jason Butler Harner - Frank

John Ortiz - Henry Pollack

Alexander von Roon - News Anchor

Leanne Li - Emergency Worker

HACKER KONUSU NEDİR?

Global siber suç dünyasında geçen Hacker, izinli bir mahkûm ile onun Amerikalı ve Çinli ortaklarının üst düzey bir siber suç ağının peşinden Chicago'dan Los Angeles, Hong Kong ve Cakarta'ya kadar gitmelerini konu alıyor. Yönetmenliğini Michael Mann'ın yaptığı 2015 yılı yapımı Amerikan gizem - aksiyon filmi. Başrollerini Chris Hemsworth,Tang Wei, Viola Davis üstlenmiştir.