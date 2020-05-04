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Habermetre 27 Nisan - 4 Mayıs arası Türkiye'nin en çok konuşulan magazin konularını ve isimlerini açıkladı! Haftalık magazin gündemi popüler isimler!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin magazin gündem değerlendirme raporunda Ömer Döngeloğlu, Ali Sunal ve Yıldız Tilbe konuları 27 Nisan - 4 Mayıs haftasının en çok konuşulan magazin ve kişi konuları olarak gösterildi. Raporda, haber adedi ve haber detayı bilgilerine de yer verildi.

04.05.2020 15:35 | Son Güncelleme: 04.05.2020 15:35

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, gündemin nabzını tutuyor. 27 Nisan - 4 Mayıs arası en çok konuşulan konuları analiz eden Habermetre'nin yayınladığı rapora göre Ömer Döngeloğlu, Ali Sunal ve Yıldız Tilbe gündemin ana maddeleri oldu. İşte Habermetre'nin gündemin nabzını tutan raporu!

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HABERMETRE GÜNDEMİN NABZINI TUTTU!

Habermetre,27 Nisan - 4 Mayıs arasını kapsayan gündem analiz raporunda gündemin üst sıralarında yer alan konuları belirledi. Magazin gündemin ana konusu Ömer Döngeloğlu, Ali Sunal ve Yıldız Tilbe oldu. İşte gündemi belirleyen konular:

ÖMER DÖNGELOĞLU

Ömer Döngeloğlu magazinin ana gündeminden biri oldu. Okunma sayısı 4.685.185 rakamına ulaştı.

Ömer Döngeloğl
Ömer Döngeloğl

ALİ SUNAL

Ali Sunal magazinin ana gündeminden biri oldu. Okunma sayısı 203.570 rakamına ulaştı.

Ali Sunal
Ali Sunal

YILDIZ TİLBE

Yıldız Tilbe magazinin ana gündeminden biri oldu. Okunma sayısı 147.677 rakamına ulaştı.

Yıldız Tilbe
Yıldız Tilbe