Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş

ABD'li ünlü oyuncu Gwyneth Paltrow, yakın arkadaşı Rob Lowe'un podcast programına konuk oldu. Lowe'un eşi Sheryl Berkoff'la 1980'li yıllarda tanıştıklarını anlatan 47 yaşındaki ünlü oyuncu, hayranlarını şaşırtan itiraflarda bulundu.

"GİZLİCE SİGARA İÇMEYE GELİRDİ"

Berkoff'un makyaj sanatçısı olduğunu ve annesi Blythe Danner'la film çekimleri sırasında samimi olduklarını belirten Paltrow, "Tanıştığımız andan itibaren ona bayıldım. Her şeyden önce Keanu Reeves'le çıkıyordu ve ben ona hayrandım. Çok havalıydı, benimle beraber karavanın arkasında gizlice sigara içmeye gelirdi" dedi.

"BANA ORAL CİNSEL İLİŞKİYE GİRMEYİ SHERYL ÖĞRETTİ"

Ardından daha özel bir sır veren Paltrow, "Bana nasıl oral cinsel ilişki yapılacağını Sheryl öğretti. Ona hayran oldum. Tanıdığım en havalı kız olduğunu düşünüyordum" ifadelerini kullandı.