Güzel sunucu Jama'nın muhtemel G.Saray-Rangers maçı öncesi yaptığı formalı paylaşım ülkeyi karıştırdı

Galatasaray-Glasgow Rangers muhtemel eşleşmesi öncesi güzel sunucu Maya Jama'nın yaptığı paylaşım İskoçya'da gündem oldu.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hırvatistan ekibi Hajduk Split'i ağırlayacak. Sarı-Kırmızılılar, Hajduk Split'i geçmesi halinde bir sonraki turda Willem II - Rangers eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Muhtemel Galatasaray-Rangers eşleşmesi öncesi BBC'nin İngiliz televizyon ve radyo sunucusu Maya Jama, İskoçya'yı karıştırdı. Twitter hesabından Rangers forması giydiği fotoğrafını paylaşan Jama, ülkede Celtic-Rangers savaşını yeniden körükledi.

"İSKOÇYA'DAKİ TAKIMIM RANGERS"

Başarılı radyo sunucusu, paylaştığı fotoğrafta "Bu forma Glasgow'daki bir arkadaşımdan doğum günü hediyesi olarak geldi. Nasıl bulduğumdan bile emin değilim ama bana 1 saat boyunca Rangers'ın neden ülkenin en iyi takımı olduğunu anlatmıştı. Rangers, İskoçya'daki takımım olabilir" ifadelerini kullandı.

"SANIRIM SAVAŞ BAŞLATTIM"

Jama'nın bu paylaşımı Celtic taraftarlarının büyük tepkisini çekti. Gelen sert tepkiler sonrası geri adım atan güzel sunucu, "Sanırım Celtic-Rangers savaşı başlattım. Karışıklık istemiyorum. Gelecekte Glasgow'da huzur içinde kalmak istiyorum. Beni sevin. İskoçları seviyorum ama şimdi 3. Dünya Savaşı istemiyorsam, futbol takımı konusunda taraf olmamam gerektiğini anladım. Ayrıca size bilmediğim için soruyorum. Büyükbabam Dollar'da yaşıyordu. Bu yüzden orada yaşıyorsanız hangi takımı destekliyorsunuz demektir?" açıklamasında bulundu.