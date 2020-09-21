Güzel sunucu Jama'nın muhtemel G.Saray-Rangers maçı öncesi yaptığı formalı paylaşım ülkeyi karıştırdı
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Güzel sunucu Jama'nın muhtemel G.Saray-Rangers maçı öncesi yaptığı formalı paylaşım ülkeyi karıştırdı

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki muhtemel Galatasaray-Glasgow Rangers eşleşmesi öncesinde BBC'nin İngiliz televizyon ve radyo sunucusu Maya Jama, Rangers formalı paylaşımı İskoçya'daki Celtic taraftarlarını kızdırdı. Jama, tepkiler sonrası "Sanırım Rangers-Celtic savaşı başlattım" yorumunda bulundu.

Güzel sunucu Jama'nın muhtemel G.Saray-Rangers maçı öncesi yaptığı formalı paylaşım ülkeyi karıştırdı
21.09.2020 18:02 | Son Güncelleme: 21.09.2020 18:07

Galatasaray-Glasgow Rangers muhtemel eşleşmesi öncesi güzel sunucu Maya Jama'nın yaptığı paylaşım İskoçya'da gündem oldu.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hırvatistan ekibi Hajduk Split'i ağırlayacak. Sarı-Kırmızılılar, Hajduk Split'i geçmesi halinde bir sonraki turda Willem II - Rangers eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Muhtemel Galatasaray-Rangers eşleşmesi öncesi BBC'nin İngiliz televizyon ve radyo sunucusu Maya Jama, İskoçya'yı karıştırdı. Twitter hesabından Rangers forması giydiği fotoğrafını paylaşan Jama, ülkede Celtic-Rangers savaşını yeniden körükledi.

Güzel sunucu Jama'nın muhtemel G.Saray-Rangers maçı öncesi yaptığı formalı paylaşım ülkeyi karıştırdı

"İSKOÇYA'DAKİ TAKIMIM RANGERS"

Başarılı radyo sunucusu, paylaştığı fotoğrafta "Bu forma Glasgow'daki bir arkadaşımdan doğum günü hediyesi olarak geldi. Nasıl bulduğumdan bile emin değilim ama bana 1 saat boyunca Rangers'ın neden ülkenin en iyi takımı olduğunu anlatmıştı. Rangers, İskoçya'daki takımım olabilir" ifadelerini kullandı.

Güzel sunucu Jama'nın muhtemel G.Saray-Rangers maçı öncesi yaptığı formalı paylaşım ülkeyi karıştırdı

"SANIRIM SAVAŞ BAŞLATTIM"

Jama'nın bu paylaşımı Celtic taraftarlarının büyük tepkisini çekti. Gelen sert tepkiler sonrası geri adım atan güzel sunucu, "Sanırım Celtic-Rangers savaşı başlattım. Karışıklık istemiyorum. Gelecekte Glasgow'da huzur içinde kalmak istiyorum. Beni sevin. İskoçları seviyorum ama şimdi 3. Dünya Savaşı istemiyorsam, futbol takımı konusunda taraf olmamam gerektiğini anladım. Ayrıca size bilmediğim için soruyorum. Büyükbabam Dollar'da yaşıyordu. Bu yüzden orada yaşıyorsanız hangi takımı destekliyorsunuz demektir?" açıklamasında bulundu.

Güzel sunucu Jama'nın muhtemel G.Saray-Rangers maçı öncesi yaptığı formalı paylaşım ülkeyi karıştırdı

Kaynak: Haberler.com

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