Siyah bikinisiyle objektiflere yakalanan Bade İşçil, kusursuz fiziğiyle büyülüyor

Oyuncu Bade İşçil'in oğlu Azur ile olan Bodrum tatili devam ediyor. İşçil, önceki gün oğluyla plajda görüntülendi.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Bade İşçil, önceki gün Malkoç Sualp ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Azur ile Yalıkavak'ta bir plajda objektiflere takıldı.

SİYAH BİKİNİSİ DİKKAT ÇEKTİ

Normalleşme adımları atılması ile birlikte geçtiğimiz hafta sezonu açan İşçil, tüm vaktini oğluyla geçiriyor.

Gün boyunca güneşin keyfini çıkaran oyuncunun, ara ara serinlemek için denize girdi. İşçil sonrasında da duş alıp, plaja doğru geçti.