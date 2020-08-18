Güvenli limana dönüş başladı! Altın fiyatlarında hızlı yükseliş sürüyor

Altın fiyatlarındaki sert geri çekilmenin ardından toparlanma başladı. Ons altının yeniden 2000 dolar sınırına yaklaşmasıyla birlikte gram altın fiyatlarında da yükseliş yaşanmaya başladı.

Geçtiğimiz hafta psikolojik sınır olan 2.000 doların altında seyreden ons altın yeni haftaya güçlü yükselişle başladı. Dün 1929 dolarla güne başlayan ons altın gün sonunda 1.990 dolara kadar yükseldi. 61 dolarlık yükseliş yaşayan ons altın gram altın fiyatlarında da hareketliliğe neden oldu. Gram altın fiyatlarında dün 16 lira seviyesinde yükseliş yaşandı. Bugüne de yüksek seviyelerden başlayan ons altın 2.000 dolar sınırında hareket ediyor. Koronavirüse ilişkin Rusya'nın aşı iddiası dışında herhangi bir gelişme olmaması, ABD-Çin arasındaki gerginliğin devam etmesi, ABD başkanlık seçimlerine ilişkin tartışmaların başlaması altına olan talebi destekliyor.

477 LİRA SEVİYESİNDE İŞLEM GÖRÜYOR

Gram altın güne 470,8 lira seviyesinden başladı. En düşük 469,7 lira, en yüksek 477,5 lira seviyesi görüldü. Saat 09.44 itibarıyla gram altın 477,3 lira seviyesinden işlem görüyor. Ons altın ise güne 1.985 dolar seviyesinden başladı. En düşük 1.980, en yüksek 2.007 dolar seviyesi görüldü. Saat 09.44 itibarıyla ons altın 2006 dolar seviyesinde bulunuyor.

2.000 DOLAR SEVİYESİ ÖNEMLİ

Ons altında psikolojik sınır olarak tabir edilen 2.000 dolar seviyesi önemli eşik olarak karşımıza çıkıyor.