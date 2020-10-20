Gurur Aydoğan: Ticarete atılıyorum

Son dönemde rol aldığı dizi ve film projeleriyle adından söz ettiren Gurur Aydoğan, oyunculuk kariyerine yakında ticareti de ekleyeceğini söyledi.

'ONLİNE SİTE KURUYORUM'

Ticaret yapmanın her zaman kafasında olduğunu söyleyen Aydoğan "Kuracağım online site ve sosyal medya üzerinden tasarladığım spor ürünleri ile eşofmanları tüketici ile buluşturarak ticarete atılmayı düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda başka ticari alanlarda da kendimi göstermek istiyorum" dedi.



