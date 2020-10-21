Gürcistan'daki rehine krizi, polis operasyonuyla son buldu

Gürcistan'ın Zugdidi kentinde bir bankaya giren silahlı saldırgan 19 kişiyi rehin almıştı. Daha önce yaşlı bir kadını serbest bırakan saldırgan saatler sonra polis operasyonuyla gözaltına alındı. 18 rehine ise operasyon sonucunda kurtarıldı.

500 BİN DOLAR TALEP ETMİŞTİ

Saldırgan, 18 kişiyi rehin tutmuş ve 500 bin dolar talep ettiği ifade etmişti.

YAŞLI BİR KADIN SERBEST KALMIŞTI

Saatler önce saldırganın 50'li yaşlarda bir kadını serbest bıraktığı açıklanmıştı.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ SEVK EDİLMİŞTİ

Olay yerine çok sayıda özel hareket polisi gönderildiği ifade edilirken polislerin soyguncuyu ikna etmeye çalıştığı bildirilmişti. Olayın gerçekleştirildiği Gamsakhurdia Caddesi'nin güvenlik çemberine alındığı kaydedilmişti.