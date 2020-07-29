Bugün evlenecek olan Gupse Özay ve Barış Arduç'un nikah detayları belli oldu

2014 yılında sette başlayan aşklarını mutlu bir şekilde sürdüren Gupse Özay ve Barış Arduç çiftinin evleneceği haberi gündeme bomba gibi düştü. İki ünlü oyuncu, bu akşam Çeşme'deki yazlıklarında hayatlarını birleştirecek. Çiftin nikah töreninin detayları da belli oldu.

NİKAHA SINIRLI SAYIDA İNSAN KATILACAK

Çiftin nikahına, nikah memuru ve şahitlerin yanı sıra sınırlı sayıda aile üyeleri katılım gösterecek. Özay ve Arduç'un nikaha katılacak aile üyelerini hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda önceden uyardığı öğrenildi.

VİRÜS NEDENİYLE DÜĞÜN YAPMAYACAKLAR

Barış Arduç ve Gupse Özay çiftinin, Covid-19 salgını nedeniyle bu sene düğün yapmayacağı öğrenildi. Çiftin önümüzdeki yıl görkemli bir düğün yapması bekleniyor.

BALAYINA ÇIKMAYACAKLAR

Çift balayı içinde herhangi bir plan yapmadı. Arduç ve Özay, evlendikten sonrada Çeşme'de yazlıklarında tatil yapmayı sürdürecek.

"GÜNÜ GELDİĞİNDE EVLENİRİZ" DEMİŞTİ

Barış Arduç, geçtiğimiz yıllarda 'evlilik' iddiaları hakkında, "Günü geldiğinde haberiniz olur. Ben bu konuları çok konuşmayı sevmiyorum. Vakti geldiğinde sizinle paylaşırız. Mutluluk paylaştıkça çoğalan bir şeydir." demişti.