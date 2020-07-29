Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı

2014 yılından bu yana birlikte olan oyuncu çift Barış Arduç ve Gupse Özay, nikâh masasına oturdu. Çift, sonbaharda yapmayı planladıkları düğünlerini pandemi nedeniyle ertelemişti. İkili, ani bir kararla Çeşme'de nikâh organize etti.

BALAYINA ÇIKMAYACAKLAR

Çift balayı içinde herhangi bir plan yapmadı. Arduç ve Özay, evlendikten sonrada Çeşme'de yazlıklarında tatil yapmayı sürdürecek.

ÇİÇEĞİ BURNUNDA ÇİFTTEN İLK AÇIKLAMA

Gupse Özay ve Barış Arduç'tan nikah sonrası ilk açıklama: "Bayram yaklaşmıştı, bayramdan sonra da İstanbul'a dönecektik, hava da güzel, e hadi o zaman gel bir deneyelim dedik ve bir anda evlendik."

"GÜNÜ GELDİĞİNDE EVLENİRİZ" DEMİŞTİ

Barış Arduç, geçtiğimiz yıllarda 'evlilik' iddiaları hakkında, "Günü geldiğinde haberiniz olur. Ben bu konuları çok konuşmayı sevmiyorum. Vakti geldiğinde sizinle paylaşırız. Mutluluk paylaştıkça çoğalan bir şeydir." demişti.