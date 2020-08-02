Güney Amerika'nın en büyük hava yolu şirketi LATAM, 2 bin 700 kişiyi işten çıkaracak

Güney Amerika'nın en büyük hava yolu firması olan LATAM, mayıs ayında ABD'de iflas erteleme başvurusu yapmıştı. Reuters'ta yer alan habere göre şirket, Brezilya'da aralarında pilotların da olduğu en az 2 bin 700 çalışanını kovma kararı aldı.

LATAM Brezilya'dan yapılan açıklamada, 4 Ağustos'a kadar gönüllü işten çıkarma sürecinin işletileceği, ardından şirketin gerekli adımları atacağı belirtildi. İşten çıkarma kararı, hava yolu işçilerinin sendikası olan SNA ile LATAM arasında maaşların düşürülmesi konusunda yapılan görüşmelerin anlaşmazlıkla sonuçlanmasının ardından geldi.

MAAŞLAR ÜLKE ORTALAMASININ ÜZERİNDE

LATAM, çalışanlarına Brezilya'daki rakiplerinden çok daha iyi maaşlar sunduğu görüşünde. Şirket, koronavirüs salgını nedeniyle hava yolu endüstrisinde yaşanan daralma sonrası personel maaşını, rakiplerinin ortalamasına çekmek için girişimde bulunmuştu. Ancak sendika ile uzlaşma sağlanamadı.

18 MİLYAR DOLAR BORCU VAR

Salgın başlamadan önce LATAM'ın dünya çapında 43 bin çalışanı bulunuyordu. Bunların çoğu Brezilya ve Şili'deydi. 18 milyar dolar borcu bulunan LATAM, salgın sürecinde iflas erteleme başvurusu yapan en büyük hava yolu şirketi oldu.