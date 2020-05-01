Güneşlenirken poz veren Bensu Soral'ın paylaşımına yorum ve beğeni yağdı

29 yaşındaki başarılı oyuncu Bensu Soral, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunmak için kendisini eşi Hakan Baş ile karantinaya aldı. Evdeyken güzel havayı kaçırmak istemeyen Bensu, bikinisini giyerek bahçede güneşlendi.

ÜNLÜ İSİMLER, GÜNEŞLENDİĞİ POZA YORUM YAĞDIRDI

Bensu Soral, bronzlaşmak için güneşe yattı ve fotoğrafını 3,8 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından paylaştı. Bensu Soral'ın güneşlendiği fotoğrafa Dilan Çiçek Deniz, Ezgi Mola, Şükran Ovalı ve Yeliz Şar gibi isimlerden yorumlar geldi. Yeliz Şar, "Benim güzellik güneşleniyor" diye mesaj da yazdı. Soral'ın paylaşımı kısa sürede 245 bin beğeniyi aştı.

KÖPEĞİYLE POZ VERMİŞTİ

Bensu Soral, geçtiğimiz gün de spor sonrası köpeğiyle ayna karşısına geçerek poz vermişti. Soral'ın mini şortlu paylaşımı da 285 bine yakın beğeni almıştı.