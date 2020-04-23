Güne düşüşle başlayan dolar, 6,98'den işlem görüyor

Dün Merkez Bankası'nın politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 9,75'ten yüzde 8,75'e indirmesinin ardından kısmi olarak yükselen geçen dolar kuru günü 6,99'dan kapattı. Yeni güne düşüşle başlayan dolar, saat 12.15 itibarıyla 6,9820'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro 7,5361'den, sterlin ise 8,6274'ten alıcı buluyor. Analistler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle yurt içinde piyasaların kapalı olduğunu belirtirken, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDI

Piyasalar haber akışına odaklanırken, analistler, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü ifade etti.