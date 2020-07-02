İş makinesine çarpan otomobil sürücüsü, hurdaya dönen araçtan sağ çıktı

Gümüşhane'de iş makinesine çarpan otomobil sürücüsü hafif yaralandı.

Ertuğrul Özdemir (62) idaresindeki 29 AB 947 plakalı otomobil, Harmancık köyü yakınlarında aynı istikamette seyreden iş makinesine arkadan çarptı.

ACİL SERVİS EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE ARAÇTAN ÇIKARILDI

Kazada çarpmanın etkisiyle sıkışan Ertuğrul Özdemir, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı.

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Hafif yaralanan sürücü, tedbir amaçlı olarak Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu arada, hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.