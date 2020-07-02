İş makinesine çarpan otomobil sürücüsü, hurdaya dönen araçtan sağ çıktı
Gümüşhane'de, aynı istikamette seyreden iş makinesine arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı. Hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
02.07.2020 23:57 | Son Güncelleme: 03.07.2020 01:10
Gümüşhane'de iş makinesine çarpan otomobil sürücüsü hafif yaralandı.
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Ertuğrul Özdemir (62) idaresindeki 29 AB 947 plakalı otomobil, Harmancık köyü yakınlarında aynı istikamette seyreden iş makinesine arkadan çarptı.
ACİL SERVİS EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE ARAÇTAN ÇIKARILDI
Kazada çarpmanın etkisiyle sıkışan Ertuğrul Özdemir, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı.
OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ
Hafif yaralanan sürücü, tedbir amaçlı olarak Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu arada, hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.