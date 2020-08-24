Gülümse her şey güzel olacak diyen Nisa Bölükbaşı'na adı aşk dedikodusuna karıştığı Barış Murat Yağcı'dan cevap

Survivor 2020'de tanışan ve yarışma sonrası da ayrılmayan Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı, son günlerde aşk dedikodularıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde samimi bir şekilde görüntülenen ikili, bu sefer de sosyal medya üzerindeki paylaşımlarıyla kafaları karıştırdı.

"SEN GÜLERSEN ETRAFINDAKİLER DAHA ÇOK GÜLER"

Önceki gün bir araya gelen ikili samimi şekilde görüntülenince haklarında aşk iddiaları çıktı. Konu hakkında bir açıklama yapmayan Yağcı ve Bölükbaşı, bu sefer de Twitter'daki paylaşımlarıyla isimlerinden söz ettirdi. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Bölükbaşı, Twitter hesabından "Gülümse; her şey yoluna girecek" dedi.

Bu paylaşımı gören oyuncu Barış Murat Yağcı ise "Eğer sen gülersen etrafındaki herkes daha çok güler" diyerek oyuncak ayı emojisi koydu.

SARMAŞ DOLAŞ YAKALANMIŞTI

Yarışma sonrası sık sık bir araya gelen Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, geçtiğimiz günlerde bir mekanda sarmaş dolaş yakalanmıştı. İki ünlü isim haklarında çıkan aşk iddialarına sessiz kalmıştı.