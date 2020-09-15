Gülşah Saraçoğlu, Doya Doya Moda'nın çekimlerinde yere kapaklandı

Kendisini terzi olarak tanımlayan ve şimdilerde FOX TV'de yayınlanan Doya Doya Moda yarışmasından jürilik yapan Gülşah Saraçoğlu, çekim esnasında talihsiz bir kaza yaşadı.

BİR ANDA YERE KAPAKLANDI

Çekimlere başlarken beyaz kıyafetiyle podyumda yürüyen Saraçoğlu, elbisesine takılarak yere kapaklandı. Set ekibinin yardıma koştuğu Saraçoğlu, bir süre yerden kaldırılamadı. O anları Instagram hesabından yayınlayan Saraçoğlu, kendisini tiye alarak kahkaha emojileri koydu.

"BİZ BUNA NAZAR DİYORUZ"

Saraçoğlu ile jürilik yapan Kemal Doğulu ise o anlara kahkaha emojileriyle karşılık verdi. Videoyu izleyen Seda Sayan "Deli" yazarken Emel Müftüoğlu da "Geçmiş olsun Gülşahcığım. Nazar diyoruz biz buna" yorumunu yaptı.