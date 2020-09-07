Gülistan Doku'nun ailesi, oturma eylemi başlattı

TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun (21), annesi ile ablası, talepleri yerine gelinceye kadar oturma eylemine başladıklarını duyurdu.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak sabahı kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Ailenin ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. 226 gün süren arama çalışmalarında sonuç alınamayınca, Tunceli Valiliği'nce arama çalışmaları sonlandırıldı.

247 gündür haber alınamayan Gülistan Doku'nun annesi Bedriye Doku ve ablası Aygül Doku, bugün Tunceli kent merkezindeki Seyit Rıza Meydanı'nda yaptıkları basın açıklamasıyla oturma eylemine başladıklarını duyurdu. Açıklamada Bedriye Doku, "Ben kızımın okuması için üniversiteye yolladım. İstedim ki kızım okusun, ayakları üzerinde dursun, iyi yerlere gelsin. Burası küçük bir kent. Burası İstanbul, Ankara değil. Avuç içi kadar bir yer, her yerde kamera var. Benim kızım kuş olup, uçtu mu? Nereye gitti, neden bulunmuyor? Ben artık sizden bir şey istemiyorum. Kızımın kemikleri nerde onları bana verin biz de artık teselli olalım. Ben kızımı istiyorum herkesin evladı var, benim de evladım Gülistan'dı. Biz sayın Cumhurbaşkanı'mızla görüşmek istiyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın eşi Emine Erdoğan bir annedir, beni anlayacağından eminim. Bize yardım etsin, kızımın bulunması için lütfen bizlere yardımcı olsun. Kızımın erkek arkadaşı Z.A'nın gözaltına alınarak, sorgulanması için bize yardım etsin" dedi.