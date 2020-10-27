Show TV'nin sevilen programı Güldür Güldür Show izleyici ile buluşuyor. Dağhan Külegeç ve Murat Akkoyunlu gibi yeni oyuncuları ile ekrana geliyor. Güldür Güldür Show ne zaman başlıyor? Güldür Güldür Show yeni sezon oyuncuları kimler?

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yapımcılığını BKM'in üstlendiği, eğlencenin vazgeçilmez adresi Güldür Güldür Show, 27 Ekim Salı akşamı yeni sezonuyla Show TV'de izleyiciyle buluşuyor. 7'den 70'e herkesin severek izlediği Güldür Güldür Show'da bu sezon da kahkaha tufanı var!

Yayınlanan tanıtım, birbirinden renkli ve eğlenceli skeçlerle Güldür Güldür ekibinin yeni sezona bomba gibi başlayacağını gösteriyor.

GÜLDÜR GÜLDÜR OYUNCULARI

7'den 70'e herkesi ekran başına kilitleyen, ekranların komedi klasiği Güldür Güldür Show hız kesmeden devam ediyor.

Yapımcılığını BKM'in üstlendiği Güldür Güldür Show'un oyuncu kadrosunda ; Açelya Topaloğlu, Ali Sunal, Alper Kul, Aylin Kontente, Aziz Aslan, Berkay Tulumbacı, Burak Topaloğlu, Dağhan Külegeç, Doğa Rutkay, Ecem Erkek, Giray Altınok, İrem Kahyaoğlu, Mahir İpek, Meltem Yılmazkaya, Murat Akkoyunlu, Onur Atilla, Onur Buldu, Uğur Bilgin, Ünal Yeter gibi birbirinden yetenekli isimler yer alıyor.