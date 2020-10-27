Güldür Güldür Show'a katılan Murat Akkoyunlu kimdir? Murat Akkoyunlu kaç yaşında, nereli? Murat Akkoyunlu filmleri

Pek çok yapımda rol alan ve oyunculuğuyla çok eğlendiren Murat Akkoyunlu hakkında merak edilenler haberimizin detaylarında yer alıyor.

MURAT AKKOYUNLU KİMDİR?

Murat Akkoyunlu 20 Mayıs 1973 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi.Türk oyuncu.

Bursa Tobav Gençlik Tiyatrosu'nda başlayan tiyatro çalışmalarını, Bursa Devlet Tiyatrosu, Tevfik Gelenbe Tiyatrosu, Tiyatro Ti, Tiyatro Çisenti, Bugay Yapım Prodüksiyon Tiyatrosu'larında sürdürdükten sonra, "godot'yu izlerken" oyunuyla katıldığı Gökhan Semiz'in kurduğu E.S.E.K. topluluğuyla "üçüncü türden yakın ilişkiler" oyununda da çalıştı. "Bizimkiler", "Koltuk Sevdası", "Cesur Kuşku" ve İki Arada adlı dizilerde oynadı. 2005'te Okan Bayülgen'ün Televizyon Makinası adlı Talk Showunda her hafta skeçler canlandırdı. TRT için çocuk programları yaptı.,"dar alanda kısa paslaşmalar" ve çakallarla dans, Sağ Salim, Sağ Salim 2: Sil Baştan adlı sinema filmlerinde rol aldı. 2011 yılında Seksendört'ün Söyle şarkısının klibinde yer aldı.

MURAT AKKOYUNLU FİLMLERİ, DİZİLERİ

2017 Dört Köşe – Yön: Ömer Faruk Yardımcı

2016 Çakallarla Dans 4 – Yön: Murat Şeker

2016 Deli Saçması (TV Filmi)

2015 Yok Artık – Yön: Caner Özyurtlu

2015 Adana İşi – Yön: Ali Adnan Özgür

2015 Öğrenci İşleri – Yön: Talip Karamahmutoğlu

2014 Çakallarla Dans 3 - Sıfır Sıkıntı – Yön: Murat Şeker

2014 Sağ Salim 2 – Yön: Ersoy Güler

2013 İki Kafadar – Yön: Ömer Gökhan Erkut

2013 Arkadaşım Max – Yön: Murat Şeker

2012 Çakallarla Dans 2 – Yön: Murat Şeker

2012 Sağ Salim – Yön: Ersoy Güler

2011 Papaz Kimde – Yön: Uğur Yağcıoğlu

2010 Çakallarla Dans – Yön: Murat Şeker

2009 Herkes mi Aldatır – Yön: Kamil Aydın

2008 Aşk Tutulması – Yön: Murat Şeker

2007 Havva Durumu ( TV Filmi)

2007 Şölen ( TV Filmi)

2006 Can ( TV Filmi)

2005 Sen Olmasaydın - Yön: Uğur Uludağ

2005 İki Süper Film Birden - Yön: Murat Şeker

2003 Neredesin Firuze - Yön: Ezel Akay

2002 Rus Gelin - Yön: Zeki Alasya / Sadri Alışık Ödülü " Umut Veren Erkek Oyuncu"

1999 Dar Alanda Kısa Paslaşmalar - Yön: Serdar Akar

MURAT AKKOYUNLU DİZİLERİ

2017 Şevkat Yerimdar

2016 Aile İşi

2014 Ruhumun Aynası

2014 Boynu Bükükler

2013 Bebek İşi

2013 Her Şey Yolunda Merkez

2012 İşler Güçler

2011 Su'dan Sebepler

2009 Haneler

2008 Kolay Gesin

2008 Servet Avcısı

2007 Kısmetim Otel

2006 İmkansız Aşk

2004 Zor Adam

2004 Büyük Umutlar

2003 Bekarlar

2002 İki Arada

2002 Efsane

2002 Yıldızların Altında

2001 Aşkım Aşkım

2001 Cesur Kuşku

2000 Koltuk Sevdası

1998 - 1999 Bizimkiler

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