Güldür Güldür Show'a katılan Murat Akkoyunlu kimdir? Murat Akkoyunlu kaç yaşında, nereli? Murat Akkoyunlu filmleri
Rol aldığı dizi ve filmlerle çok sevilen isimlerden biri olan Murat Akkoyunlu hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Murat Akkoyunlu kimdir? Murat Akkoyunlu dizileri, tiyatro oyunları nelerdir? Güldür Güldür Show hangi gün, ne zaman?
Pek çok yapımda rol alan ve oyunculuğuyla çok eğlendiren Murat Akkoyunlu hakkında merak edilenler haberimizin detaylarında yer alıyor.
MURAT AKKOYUNLU KİMDİR?
Murat Akkoyunlu 20 Mayıs 1973 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi.Türk oyuncu.
Bursa Tobav Gençlik Tiyatrosu'nda başlayan tiyatro çalışmalarını, Bursa Devlet Tiyatrosu, Tevfik Gelenbe Tiyatrosu, Tiyatro Ti, Tiyatro Çisenti, Bugay Yapım Prodüksiyon Tiyatrosu'larında sürdürdükten sonra, "godot'yu izlerken" oyunuyla katıldığı Gökhan Semiz'in kurduğu E.S.E.K. topluluğuyla "üçüncü türden yakın ilişkiler" oyununda da çalıştı. "Bizimkiler", "Koltuk Sevdası", "Cesur Kuşku" ve İki Arada adlı dizilerde oynadı. 2005'te Okan Bayülgen'ün Televizyon Makinası adlı Talk Showunda her hafta skeçler canlandırdı. TRT için çocuk programları yaptı.,"dar alanda kısa paslaşmalar" ve çakallarla dans, Sağ Salim, Sağ Salim 2: Sil Baştan adlı sinema filmlerinde rol aldı. 2011 yılında Seksendört'ün Söyle şarkısının klibinde yer aldı.
MURAT AKKOYUNLU FİLMLERİ, DİZİLERİ
2017 Dört Köşe – Yön: Ömer Faruk Yardımcı
2016 Çakallarla Dans 4 – Yön: Murat Şeker
2016 Deli Saçması (TV Filmi)
2015 Yok Artık – Yön: Caner Özyurtlu
2015 Adana İşi – Yön: Ali Adnan Özgür
2015 Öğrenci İşleri – Yön: Talip Karamahmutoğlu
2014 Çakallarla Dans 3 - Sıfır Sıkıntı – Yön: Murat Şeker
2014 Sağ Salim 2 – Yön: Ersoy Güler
2013 İki Kafadar – Yön: Ömer Gökhan Erkut
2013 Arkadaşım Max – Yön: Murat Şeker
2012 Çakallarla Dans 2 – Yön: Murat Şeker
2012 Sağ Salim – Yön: Ersoy Güler
2011 Papaz Kimde – Yön: Uğur Yağcıoğlu
2010 Çakallarla Dans – Yön: Murat Şeker
2009 Herkes mi Aldatır – Yön: Kamil Aydın
2008 Aşk Tutulması – Yön: Murat Şeker
2007 Havva Durumu ( TV Filmi)
2007 Şölen ( TV Filmi)
2006 Can ( TV Filmi)
2005 Sen Olmasaydın - Yön: Uğur Uludağ
2005 İki Süper Film Birden - Yön: Murat Şeker
2003 Neredesin Firuze - Yön: Ezel Akay
2002 Rus Gelin - Yön: Zeki Alasya / Sadri Alışık Ödülü " Umut Veren Erkek Oyuncu"
1999 Dar Alanda Kısa Paslaşmalar - Yön: Serdar Akar
MURAT AKKOYUNLU DİZİLERİ
2017 Şevkat Yerimdar
2016 Aile İşi
2014 Ruhumun Aynası
2014 Boynu Bükükler
2013 Bebek İşi
2013 Her Şey Yolunda Merkez
2012 İşler Güçler
2011 Su'dan Sebepler
2009 Haneler
2008 Kolay Gesin
2008 Servet Avcısı
2007 Kısmetim Otel
2006 İmkansız Aşk
2004 Zor Adam
2004 Büyük Umutlar
2003 Bekarlar
2002 İki Arada
2002 Efsane
2002 Yıldızların Altında
2001 Aşkım Aşkım
2001 Cesur Kuşku
2000 Koltuk Sevdası
1998 - 1999 Bizimkiler
GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW HANGİ GÜN?
Güldür Güldür Show her hafta salı günleri ekranlara gelmektedir.