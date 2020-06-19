Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Daniel Guiza, eski günlerini arıyor

Geçtiğimiz günlerde İspanya 3. Lig ekiplerinden Atletico Sanluqueno ile sözleşme yenileyen 39 yaşındaki İspanyol golcü Daniel Guiza, kariyerinin en parlak dönemini 2008 yılında yaşadı.

İspanya La Liga'da Mallorca forması giyerken 2007-08 sezonunda rakip ağları 27 kez sarsan Guiza, o sezonu gol kralı olarak tamamlamıştı. Bu başarısı İspanyol futbolcuya milli takımın kapısını açtı. Daniel Guiza, EURO 2008'de İspanya'nın şampiyonluğuyla sonuçlanan turnuvada da gollerine devam etti ve attığı 2 golle ülkesinin zafere ulaşmasında katkı sağladı. Yıldız futbolcunun attığı gollerden biri de grup aşamasında oynanan Yunanistan maçında geldi. İspanyollar o maçı Guiza'nın 88. dakikada attığı golle 2-1 kazanmıştı.

FENERBAHÇE'DEN SONRA KARİYERİ DÜŞÜŞE GEÇTİ

EURO 2008 sonrasında Fenerbahçe'ye transfer olan Daniel Guiza'nın Türkiye macerası beklediği gibi olmadı ve kariyeri hızla düşüşe geçti.