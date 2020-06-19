Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Daniel Guiza, eski günlerini arıyor

İspanya'da 3. Lig ekibi Atletico Sanluqueno forması giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Daniel Guiza'nın kariyeri, ligde gol kralı olduğu 2007-08 sezonunun ve EURO 2008'de İspanya ile elde ettiği Avrupa şampiyonluğunun ardından hızla düşüşe geçti.

19.06.2020 15:11 | Son Güncelleme: 19.06.2020 21:14

Geçtiğimiz günlerde İspanya 3. Lig ekiplerinden Atletico Sanluqueno ile sözleşme yenileyen 39 yaşındaki İspanyol golcü Daniel Guiza, kariyerinin en parlak dönemini 2008 yılında yaşadı.

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İspanya La Liga'da Mallorca forması giyerken 2007-08 sezonunda rakip ağları 27 kez sarsan Guiza, o sezonu gol kralı olarak tamamlamıştı. Bu başarısı İspanyol futbolcuya milli takımın kapısını açtı. Daniel Guiza, EURO 2008'de İspanya'nın şampiyonluğuyla sonuçlanan turnuvada da gollerine devam etti ve attığı 2 golle ülkesinin zafere ulaşmasında katkı sağladı. Yıldız futbolcunun attığı gollerden biri de grup aşamasında oynanan Yunanistan maçında geldi. İspanyollar o maçı Guiza'nın 88. dakikada attığı golle 2-1 kazanmıştı.

FENERBAHÇE'DEN SONRA KARİYERİ DÜŞÜŞE GEÇTİ

EURO 2008 sonrasında Fenerbahçe'ye transfer olan Daniel Guiza'nın Türkiye macerası beklediği gibi olmadı ve kariyeri hızla düşüşe geçti.