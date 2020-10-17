Gucci'nin 1300 TL'lik yırtık çorap satması Twitter'da alay konusu oldu

Dünyanın en büyük markalarından biri olan Gucci'nin yeni tasarladığı siyah renkli külotlu çorabının hem görüntüsü hem fiyatı tartışma konusu oldu. Gucci, yırtılmış gibi desenler verilmiş siyah külotlu çorapları 140 eurodan yani yaklaşık bin 300 TL'den satışa çıkardı.

İşte yeni tasarım için yapılan bazı yorumlar...