GTA 4 hileleri nelerdir? Grand Theft Auto IV bütün hileler ve şifreler (PC ve PS için)
GTA serisinin pek oynanmayan fakat belki de en beğenilen oyunu GTA 4'dür. Çünkü oyunun harita ve araba kullanımı oldukça üst düzeydedir. Oyunu daha eğlenceli kılmak için GTA yapımcıları bazı hileler paylaşmıştır. Peki GTA 4 hileleri nelerdir? En güzel GTA IV hileleri sizlerle...
Grand Theft Auto serisinin 8. oyunu olan ve beğeniyle oynanılan GTA IV oyununun hileleri sizlerle. Oyun yapımcıları, eğlenme amaçlı oyuncular için bazı kodlar ve hileler paylaşmıştır. Bu hileleri klavyeden aktif ederek oyun içi bazı özellikler kazanabilirsiniz. Peki GTA 4 hileleri, şifreleri nelerdir?
GTA 4 NE ZAMAN ÇIKTI?
Grand Theft Auto IV, GTA oyun serisinin sekizinci oyunu ve açık uçlu aksiyon-macera tarzı video oyunudur. PlayStation 3 ve Xbox 360 için 29 Nisan 2008 tarihinde Kuzey Amerika ve Avrupa'da, 30 Ekim 2008 tarihinde Japonya'da satışa sunulmuştur. Oyunun Microsoft Windows sürümü, Kuzey Amerika'da 2 Aralık 2008, Avrupa'da 3 Aralık 2008 tarihinde satışa sunulmuştur.
GTA 4 HİLELER NASIL YAZILIR?
Öncelikle GTA 4 hileleri sayıyla yazılmaktadır. Yani harfli şekilde hile kullanımı mevcut değildir. Hileleri aktif etmek için öncelikle oyun içerisindeyken klavyeden Yukarı Ok tuşuna basıyoruz. Ardından Niko'nun cep telefonu çıkıyor. Buradan aşağıda paylaştığımız hile sayı kodlarını girerek hileleri aktif edebilirsiniz. Yani yukarı ok tuşuna bastıktan sonra gelen telefona aşağıdan hangi hileyi yazmak istiyorsanız onun karşısındaki sayıları girin. Sonrasında doğru şekilde girerseniz hile otomatikman aktif edilecektir. Ardından telefonda "Cheats" adında yeni bir menü oluşacaktır. Bu menüden numarasını girdiğiniz hileleri tekrardan numarasını girmeden aktif edebileceksiniz.
GTA 4 PC HİLELERİ NELERDİR?
GTA 4 oyununun bilgisayar için tüm hileleri aşağıdaki gibidir.
- Canı ve zırhı tam doldurma : 362-555-0100
- Can, zırh ve cephaneyi tam doldurma : 482-555-0100
- Seviye 1 silahları : 486-555-0100
- Seviye 2 silahları : 486-555-0150
- Polis aranma seviyesini sıfırlama : 267-555-0100
- Polis aranma seviyesini arttırma : 267-555-0150
- Polis helikopteri : 359-555-0100
- Araba hilesi (Cognoscenti) : 227-555-0142
- Araba hilesi (Comet) : 227-555-0175
- Araba hilesi (SuperGT) : 227-555-0168
- Araba hilesi (Turismo) : 227-555-0147
- Araba hilesi (Slamvan) : 826-555-0100
- Araba hilesi (APC) : 272-555-8265
- Araba hilesi (Bullet GT) : 227-555-9666
- FBI Buffalo : 227-555-0100
- Jetmax botu : 938-555-0100
- Floater botu : 938-555-0150
- Motorsiklet şifresi (NRG-900): 625-555-0100
- Motorsiklet şifresi (Sanchez) : 625-555-0150
- Motorsiklet hilesi (Double T) : 245-555-0125
- Motorsiklet hilesi (Hakuchou) : 245-555-0199
- Motorsiklet hilesi (Hexer) : 245-555-0150
- Motorsiklet hilesi (Innovation) : 245-555-0100
- Motorsiklet hilesi (Akuma) : 625-555-0200
- Motorsiklet (Vader) : 625-555-3273
- Hava durumu ve ışık değiştirme : 468-555-0100
- Minibüs hilesi (Burrito) : 826-555-0150
- Patlayıcı sniper mermileri : 486-555-2526
- Süper yumruk yapmak : 276-555-2666
- Buzzard helikopteri : 359-555-2899
- Paraşüt : 359-555-7272
GTA 4 PLAYSTATİON HİLELERİ
GTA 4 için playstation hileleri de aynı yukarıdaki gibidir. Yani yukarıdaki aynı kodları yazarak Play Station üzerinden de hileleri aktif edebilirsiniz.