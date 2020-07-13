Avrupa liglerini takip edenlerin merakla beklediği maçlardan biri olan Granada Real Madrid maçı, sporseverlerin merceğine takıldı. Peki, Granada Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta? Granada Real Madrid maçı hangi kanalda? Granada Real Madrid şifresiz mi?

GRANADA REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Granada Real Madrid maçı:

13 Temmuz Pazartesi 23.00'te oynanacak.

GRANADA REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Granada Real Madrid maçı Spor Smart ekranlarından yayınlanacak.

GRANADA REAL MADRİD ŞİFRESİZ Mİ?

Granada Real Madrid maçı ücretli platform olan Spor Smart ekranlarından yayınlanacak.