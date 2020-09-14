Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 469 liradan işlem görüyor

Cuma günü, dar bant içinde sakin bir seyir izleyen gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 466,6 liradan tamamladı. Gram altın, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 11.35 itibarıyla469 lira seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 769 lira, cumhuriyet altını da 3.134 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.946 dolar seviyesinde bulunuyor.

'ONS ALTINDA 1.960 DOLAR DİRENÇ OLARAK ÖNE ÇIKIYOR'

Analistler, ABD ile Çin arasında süregelen gerilim sebebiyle artan risk algısının altın fiyatlarını desteklediğini bildirdi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmelerin de altın fiyatlarını etkilediğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.960 dolar seviyesinin direnç olarak öne çıktığını vurguladı.