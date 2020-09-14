Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 469 liradan işlem görüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 469 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 469 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 769 lira, cumhuriyet altını da 3.134 liradan satılıyor.

14.09.2020 11:05 | Son Güncelleme: 14.09.2020 11:48

Cuma günü, dar bant içinde sakin bir seyir izleyen gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 466,6 liradan tamamladı. Gram altın, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 11.35 itibarıyla469 lira seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 769 lira, cumhuriyet altını da 3.134 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.946 dolar seviyesinde bulunuyor.

'ONS ALTINDA 1.960 DOLAR DİRENÇ OLARAK ÖNE ÇIKIYOR'

Analistler, ABD ile Çin arasında süregelen gerilim sebebiyle artan risk algısının altın fiyatlarını desteklediğini bildirdi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmelerin de altın fiyatlarını etkilediğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.960 dolar seviyesinin direnç olarak öne çıktığını vurguladı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 469 liradan işlem görüyor

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Mesut Barzani Muharrem İnce Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Deniz Seki Acun Ilıcalı Metin Özülkü
Spor Erol Bulut Tamer Tuna Sergen Yalçın Malcolm Thomas Mehmet Özdilek
Daha Fazla Çocuk İzmir Antalya Jandarma
Şu an buradasınız: Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 469 liradan işlem görüyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.9.2020 11:48:34. #1.15#
title