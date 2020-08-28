Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 461,3 liradan işlem görüyor

Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1,4 altında, 456,3 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.50 itibarıyla 461,3 lira seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 755 lira, cumhuriyet altını da 3.077 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.953 dolar seviyesinde bulunuyor.

'ONS ALTINDA 1.980 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, dün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole toplantısındaki güvercin açıklamalarının altının ons fiyatını desteklediğini söyledi. Bugün ABD'de öncü dış ticaret göstergeleri ile kişisel tüketim harcamaları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin izleneceğini belirten analistler, yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek konumunda bulunduğunu, 1.980 dolar seviyesinin ise direnç olarak öne çıktığını ifade etti.