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Altının gram fiyatı dünkü rekorun ardından bugüne düşüşle başlayarak 376,5 liradan işlem görüyor

Dün 387,5 lirayla rekor kıran altının gram fiyatı, bugüne düşüşle başlamasının ardından 376,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 617 lira, cumhuriyet altını da 2.516 liradan satılıyor.

17.04.2020 10:54 | Son Güncelleme: 17.04.2020 15:23

Dün, ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, rekor seviye olan 387,5 lirayı görmesinin ardından günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 383,8 liradan tamamladı. Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 15.20 itibarıyla 376,5 lira seviyesinde seyrediyor.

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ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 617 lira, cumhuriyet altını da 2.516 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.696 dolar seviyesinde bulunuyor.

'GRAM ALTINDA 370-390 LİRA BANDI İZLENECEK'

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü ifade etti. Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklenti anketi, Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi ve inşaat üretimi ile ABD'de öncü endeksin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.670-1.720 dolar, gram altında ise 370-390 lira aralıklarının izleneceğini söyledi.

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