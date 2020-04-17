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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi

Altının gram fiyatı dünkü rekorun ardından bugüne düşüşle başlayarak 378,5 liradan işlem görüyor

Dün 387,5 lirayla rekor kıran altının gram fiyatı, bugüne düşüşle başlamasının ardından 378,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 620 lira, cumhuriyet altını da 2.533 liradan satılıyor.

17.04.2020 10:54 | Son Güncelleme: 17.04.2020 11:58
Altının gram fiyatı dünkü rekorun ardından bugüne düşüşle başlayarak 378,5 liradan işlem görüyor

Dün, ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, rekor seviye olan 387,5 lirayı görmesinin ardından günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 383,8 liradan tamamladı. Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,4 altında 378,5 lira seviyesinde seyrediyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 620 lira, cumhuriyet altını da 2.533 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 1,4 azalışla 1.694,5 dolar seviyesinde bulunuyor.

'GRAM ALTINDA 370-390 LİRA BANDI İZLENECEK'

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü ifade etti. Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklenti anketi, Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi ve inşaat üretimi ile ABD'de öncü endeksin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.670-1.720 dolar, gram altında ise 370-390 lira aralıklarının izleneceğini söyledi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Altının gram fiyatı dünkü rekorun ardından bugüne düşüşle başlayarak 378,5 liradan işlem görüyor

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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