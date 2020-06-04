Dün 366 lirayla son 2 ayın en düşük seviyesine gerileyen gram altın, bugün 370 liradan işlem görüyor

Dün, altınının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden ve 366,3 lira ile 13 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesini gören gram altın, daha sonra kayıplarının bir kısmını telafi etse de günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,2 azalışla 368,3 liradan tamamladı. Yeni güne değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 11.40 itibarıyla 371 lira seviyesinde seyrediyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 608 lira, cumhuriyet altını da 2.478 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.704 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından devam eden protestoların görece yatıştığını ve ABD'de dün açıklanan makroekonomik verilerin beklenenden iyi geldiğini kaydetti. Bu gelişmelerin ardından ekonomilerin tahmin edilenden daha kısa sürede toparlanabileceğine dair beklentilerin güçlendiğini ifade eden analistler, buna bağlı olarak artan risk iştahı ile altının ons fiyatının baskılandığını belirtti.

'GRAM ALTINDA 365-375 LİRA BANDI İZLENECEK'

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımlayacağı haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısı ve devamında ECB Başkanı Christine Lagarde'ın basın açıklamaları ile ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi. Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 doların aşağı yönlü kırılması halinde 1.690 doların destek olarak öne çıktığını kaydeden analistler, gram altında ise 365-375 lira bandının izleneceğini söyledi.