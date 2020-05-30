Türkiye'de tiryakiler 2019 yılında sigaraya 78 milyar lira ödedi

Sağlık Bakanlığı'nın verilerinden derlenen bilgilere göre, önlenebilir hastalık ve ölüm sebepleri arasında ilk sırada yer alan küresel tütün salgını, dünyada her yıl 8 milyondan fazla kişinin ölümüne de sebep oluyor. Bu ölümlerin 7 milyondan fazlası doğrudan tütün kullanımından, yaklaşık 1,2 milyonu ise sigara içmediği halde pasif etkilenime maruz kalmaktan kaynaklanıyor. Sigaranın ekonomik boyutu da en az sağlık kadar önemli bir yer teşkil ediyor.

2019'DA SİGARAYA 78 MİLYAR LİRA HARCADIK

2019 yılında Türkiye'de 119,75 milyar adet sigara satışı gerçekleştirilirken tiryakilerin cebinden yaklaşık 78 milyar lira çıktı. Sigaranın doğrudan veya dolaylı olarak yol açtığı hastalık, ölüm ve bunlara bağlı iş gücü kayıpları ile oluşturduğu diğer psikolojik travmalar telafisi mümkün olmayan kayıpların ortaya çıkmasına neden oluyor.

SİGARA BIRAKMA HATTI 7\24 HİZMET VERİYOR

Sağlık Bakanlığı bünyesinde sigara bırakmak isteyenlere destek olmak amacıyla 27 Ekim 2010'da faaliyete geçirilen "ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı" 7 gün 24 saat esasına göre hizmet veriyor.

ALO 171 ile sigara bırakma konusunda uzman danışmanlar tarafından arayanlara canlı destek sağlanıyor. Başvuranların sigara kullanımına ilişkin alışkanlıklarını tespit etmek ve nikotin bağımlılık düzeylerini belirlemek amacıyla nikotin bağımlılık testi uygulanıyor. Tespit edilen bağımlılık düzeyine göre, kişiye özel sigara bırakma planı yapılıyor ve hekim kontrolünde sigarayı bırakmak isteyenler, bu hizmeti sunan sağlık birimleri hakkında bilgilendirilerek ilgili polikliniklerine yönlendiriliyor. Bu kişilere ayrıca en yakın sigara bırakma polikliniklerinden randevu alınıyor.