Göztepe, Trabzonspor maçının ilk 11'ini 'Çevrimiçi toplantı' programı görseliyle duyurdu
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek Göztepe, karşılaşma öncesinde ilk 11'ini sosyal medyadan 'Çevrimiçi toplantı' programı görseliyle paylaştı.
12.06.2020 20:35 | Son Güncelleme: 12.06.2020 21:45
Koronavirüs nedeniyle ara verildikten 87 gün sonra yeniden başlayacak Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe lider Trabzonspor'u konuk ediyor.
Kritik karşılaşmada sarı kırmızılı ekibin ilk 11'i belli olurken, İzmir temsilcisi sahada yer alacak futbolcuları sosyal medya hesabı üzerinden esprili bir göndermeyle duyurdu.
Göztepe, resmi twitter hesabı üzerinden ilk 11'ini salgın döneminde birçok kişinin kullandığı 'Çevrimiçi toplantı' programı görseliyle futbolseverlerle paylaştı.