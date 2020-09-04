Göztepe, Emre Çolak'a yıllık 600 bin euro teklif etti

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun başlamasına kısa bir süre kala Göztepe, transferde gaza bastı. Orta alanda Castro, Borges ve Serdar gibi yıldızlarını kaybeden Göz-Göz'de yönetim on numara pozisyonu için yerli bir isme teklif götürdü.

Sarı-kırmızılılar, İspanyol ekibi Deportivo ile sözleşmesi sona eren eski milli yıldız Emre Çolak'ı radarına aldı. Galatasaray altyapısından yetişen ve 2016 yılından bu yana yurt dışında forma giyen 29 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu da Türkiye'ye dönmeye Süper Lig'de oynamaya sıcak bakıyor.

EMRE ÇOLAK'A CAZİP TEKLİF

Göz Göz yönetimi bonservisi de elinde olan Emre'ye 600 bin euroluk teklif götürdü. Kulüp tarihi, yeni stadı ve taraftar profili ile Türkiye'nin en köklü kulüpleri arasında yer alan Göztepe'nin teklifi 29 yaşındaki yıldızı cezbetti. Taraflar önümüzdeki günlerde maddi konuları detaylandırmak için bir araya gelecek.

4 SEZONDUR DIŞARIDA

G.SARAY altyapısından yetişen Emre, sarı-kırmızılı ekipteki performansıyla İspanyol ekibi Deportivo'ya transfer oldu. Bir dönem Suudi Arabistan ekibi Al Wahda da forma giyen Emre geçen sezon devre arasında eski kulübü Deportivo'ya geri döndü. Emre İspanya'da ikinci yarıda 16 maçta forma giyip fileleri 2 kez havalandırdı.

(Yeni Asır)