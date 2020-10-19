Görme engelli kadın doğal gaz borusuna asılı halde ölü bulundu

Malatya'da ilk belirlemelere göre intihar olarak değerlendirilen olayda görme engelli olduğu ileri sürülen bir kadın evinde ölü bulundu.

Olay, 13.30 sularında Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmet Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın son katında kız kardeşi ile birlikte yaşan Şeymanur Ç. (69) pazar dönüşünde sonra eve gelen kardeşi tarafından kapının üzerinde geçen doğal gaz borusuna asılı halde bulundu.

SAĞLIK EKİPLERİ YAŞLI KADININ HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

Durumun polis ve sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edilirken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Şeymanur Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İNTİHARDAN ŞÜPHELENİLİYOR

İlk belirlemelere göre, polis ekiplerinin intihar olarak değerlendirdiği olayda Şeymanur Ç.'nin cenazesi cumhuriyet savcısının ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.