Görevini kötüye kullanan sapık doktor 17 yaşındaki öğrenciyle cinsel ilişkiye girerek, kıyafetsiz fotoğraflarını istedi

İngiltere'nin Bury kentinde, 47 yaşında, evli ve 3 çocuk babası doktor Shakil Malik, genç kızlara ve kadınlara yaptığı ahlaksız teklifler ve gönderdiği mesajlarla herkesi şok etti.

'KALÇA MASAJI' TEKLİFİ

17 yaşındaki bir öğrenciyle cinsel ilişkiye girerek ona kendisine 'çıplak fotoğraf' göndermesini isteyen doktor, genç kıza 'kalça masajı' teklif etti. Ayrıca kızın doğum gününde hediye olarak 66 sterlin gönderdiği öğrenildi.

"HER KADIN KENDİNE PRENSES GİBİ DAVRANILMASINI HAK EDER"

Tacizlerine devam eden doktorun, genç kız haricinde 22 yaşındaki başka bir öğrencisine de birlikte bir konferansa giderek kaçamak yapmayı teklif ettiği iddia edildi. Öğrencinin 'ürpertici bir gülümsemeyle' bu teklifi reddederek bir erkek arkadaşının olduğunu söylemesi üzerine sapık doktor, "Çok ilginç, o zaman en yakın arkadaşın olayım birlikte yaşayalım, her kadın kendine prenses gibi davranılmasını hak eder" ifadelerinde bulundu.

'KADINSI HİLELERİN' KURBANI

17 yaşındaki kız çocuğuyla cinsel ilişkiye girdiğini ve ona müstehcen mesajlar attığını kabul eden doktor, 22 yaşındaki kadına yaptığı iddia edilen teklifi yalanladı ve kadınsı hilelerin kurbanı olduğunu söyledi.

Doktorun çalıştığı hastanedeki başka bir danışman hekim ise yaptığı inceleme sonucunda, doktorun suçlu olduğunu ve görevini kötüye kullandığını söyledi.

BAŞINDAN VURULABİLİR

Malik'in, Aralık ayında katılacağı duruşmada 'başından vurulma' cezası alınması bekleniyor.