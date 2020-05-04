Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları - Görevimiz Tehlike 5 izle
Christopher McQuarrie'nin yazıp yönettiği Görevimiz Tehlike 5 filminin başrollerinde Tom Cruise ve Rebecca Ferguson gibi isimler yer alıyor. Aksiyon ve gerilim dolu sahnelerle sevilen Görevimiz Tehlike filmi 5'inci filmi 2015 yılında izleyenle buluştu. Görevimiz Tehlike 5 oyuncuları ve konusu...
Görevimiz Tehlike 5 filmi fragmanı ile yayımlandığı döneme damga vurmuştu. Tom Cruise, Simon Pegg, Jeremy Renner, Rebecca Ferguson gibi başarılı isimlerin yer aldığı filmin senaryosunu Bruce Geller, Drew Pearce kaleme aldı. Görevimiz Tehlike 5 filmi özeti haberimizde.
Görevimiz Tehlike 5 izle...
GÖREVİMİZ TEHLİKE 5 OYUNCULARI
Tom Cruise'un baş rolde olduğu aksiyon dolu film Görevimiz Tehlike filminin 5'incisinde yer alan oyuncular merak ediliyor. İşte, oyuncu kadrosu:
Tom Cruise
Simon Pegg
Jeremy Renner
Rebecca Ferguson
Ving Rhames
Sean Harris
Alec Baldwin
Jens Hultén
Simon McBurney
Zhang Jingchu
Rupert Wickham
America Olivo
Tom Hollander
Hermione Corfield
Yönetmen: Christopher McQuarrie
Tür: Aksiyon, Macera, Gerilim
Yapım Yılı: 2015 (131 dk)
Vizyon Tarihi: 31 Temmuz 2015 Cuma
Senaryo: Bruce Geller, Drew Pearce
Yapımcı Firma: Bad Robot, Skydance Productions
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Adı: Mission: Impossible - Rogue Nation
GÖREVİMİZ TEHLİKE 5 KONUSU
Sendika adlı uluslararası yasa dışı bir örgüt, Ethan Hunt'ın ajan olarak görev yaptığı IMF'yi ortadan kaldırmaya çalışır. Örgüt, Hunt'ı yakalar fakat Hunt örgütün içindeki başka bir ajan olan Ilsa Faust (Rebecca Ferguson) sayesinde kaçmayı başarır. Bir süre ortalarda görünmeyen Hunt geri döndüğünde iş arkadaşı Benji (Simon Pegg) ile yardımlaşarak Sendikayla bağlantısı olduğunu düşündüğü Solomon Lane'i (Sean Harris) yakalamak için o gece orada olacak olan operaya gider fakat istediğini alamaz. Sendikanın peşini bırakmayan Hunt bulabildiği isimlerin peşinden giderken aynı zamanda Sendika'ya da çalışan Ilsa, Hunt'ın planlarını söylemek zorunda kalır.