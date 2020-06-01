Görevimiz Tatil film konusu nedir? Görevimiz Tatil oyuncuları kimler? Görevimiz Tatil filmi hakkında her şey! Türk filmi Görevimiz Tatil!

Güçlü oyuncu kadrosu ile vizyona girdiği ilk tarihten itibaren izleyicinin beğenisini kazanan Görevimiz Tatil film hakkında merak edilenler detayları yazımızda sizin için kaleme aldık. Görevimiz Tatil konusu nedir, oyuncuları kimler? Soruların yanıtı haberimizde.

GÖREVİMİZ TATİL FİLM KONUSU NEDİR?

4 ferdi olan Mutlu ailesinin aile reisi Sıtkı, cimriliğiyle bilinen bir adamdır. Eşi Türkan ise yaşadığı hayattan bıkmış, kocasının aileye olan ilgisizliğinden şikayetçidir. Yıllardır tatile gitmemiş olan çift, terapistlerinin de ikna çabalarının sonuç vermesiyle birlikte bir karavan kiralarlar. Antalya'ya doğru yola çıkan çifti bu yolda kimi aksilikler beklemektedir. Arabaları bozulan çift, Yavaşlar Köyü'ne gitmek zorunda kalır. Köylülerin misafiri olan şehirli çift, burada köylülere öğretebilecekleri kimi şeyler olduğunu fark eder. Bu ortaklık hem iki kültürü birleştirecek hem de haklı bir mücadeleye destek verecektir...

Görevimiz Tatil

GÖREVİMİZ TATİL FİLM KÜNYESİ NEDİR?

Yönetmen: Murat Şeker

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2017 (110 dk)

Vizyon Tarihi: 23 Şubat 2018 Cuma

Senaryo: Murat Şeker, Ali Tanrıverdi

Yapımcı Firma: TAFF Pictures

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dil: Türkçe

Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye

GÖREVİMİZ TATİL FİLM OYUNCULARI KİMLER?

Demet Akbağ

Zafer Algöz

Enis Arıkan

Sinan Çalışkanoğlu

Hakan Bilgin