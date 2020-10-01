Google Pixel 5 özellikleri, fiyatı nedir? Pixel 4a 5G çıkış tarihi, fiyatı, özellikleri nelerdir? Etkileyici Google Pixel 5 kamerası!
2020 itibari ile piyasaya sürülen telefonlardan biri olan Google Pixel 5 hakkınad merak edilenler haberimizde. Google Pixel 5 özellikleri, fiyatı nedir? Pixel 4a 5G çıkış tarihi, fiyatı, özellikleri nelerdir? Google Pixel 5 kamera, Google Pixel 5 batarya özellikleri...
Üstün kamera özellikleriyle yeni nesil telefonlar arasında önemli bir yere gelen Google Pixel hakkında merak edilenler haberimizde.
İlk olarak 2020 Eylül itibariyle tanıtılan, suya dayanıklılığıyla beğenilen ve kamerasından ilk görseller paylaşılan Google Pixel 5 özellikleri nelerdir?
GOOGLE PIXEL 5 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Ekran Boyutu:6.0 İnç
Dahili Depolama:128 GB
Bellek (RAM):8 GB
Batarya Kapasitesi:4080 mAh
Hızlı Şarj:Var
4.5G Desteği:Var
CPU Frekansı:2.4 GHz
CPU Çekirdeği:8 Çekirdek
Ekran Teknolojisi
OLED
Ekran Çözünürlüğü
1080x2340 (FHD+) Piksel
Ekran Çözünürlüğü Standardı
FHD+
Piksel Yoğunluğu
430 PPI
Ekran Yenileme Hızı
90 Hz
Ekran Oranı (Aspect Ratio)
19.5:9
Ekran Alanı
87.77 cm²
Ekran Özellikleri
HDR
Çizilmeye Dirençli Cam
Multi Touch
Çerçevesiz Tasarım
Sürekli Açık Ekran (Always-on Display)
Ekran İçinde Ön Kamera
1000000:1 Kontrast Oranı (Tipik)
Ekran Dayanıklılığı
Corning Gorilla Glass 6
Dokunmatik Türü
Kapasitif Ekran
Renk Sayısı
16 Milyon
Ekran / Gövde Oranı
86.16 %
GOOGLE PIXEL 5 FİYATI | TÜRKİYE FİYATI
Google, yeni telefonu Pixel 5'i 699 dolar etiketiyle telefon kullanıcılarının beğenisine sundu. Türkiye'de vergiler ve kur farkının da etkisiyle yüksek miktarda satışa sunulması bekleniyor.
GOOGLE PIXEL 5 BATARYA
Batarya Kapasitesi
4080 mAh
Şarj
USB Type-C
Hızlı Şarj
Var
Hızlı Şarj Gücü (Maks.)
18 W
Hızlı Şarj Özellikleri
USB-PD 2.0 (Power Delivery)
Hızlı Şarj (18W)
Kablosuz Şarj
Var
GOOGLE PIXEL 5 KAMERA
Kamera Çözünürlüğü
12.2 MP
Optik Görüntü Sabitleyici
Var
Kamera Özellikleri
Portre Modu (Bokeh)
Phase Detect Auto-Focus (PDAF)
Hızlı Odaklama
Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel)
HDR
Panorama
RAW Kayıt Yapabilme
Otomatik odaklama
Coğrafi konum etiketleme
Spectral + Flicker Sensör
Zamanlayıcı
1.4µm Piksel
77° Açılı
Flaş
LED
Diyafram Açıklığı
F1.7
Video Kayıt Çözünürlüğü
2160p (Ultra HD) 4K
Video FPS Değeri
60 fps
Video Kayıt Özellikleri
Dijital görüntü sabitleyici (EIS)
Optik Görüntü Sabitleme (OIS)
Video Kayıt Seçenekleri
1080p @ 120fps
1080p @ 240fps
1080p @ 30fps
1080p @ 60fps
2160p @ 30fps
2160p @ 60fps
İkinci Arka Kamera
Var
İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü
16 MP
İkinci Arka Kamera Diyafram
F2.2
İkinci Arka Kamera Özellikleri
Ekstra Geniş Açı
Ekstra Geniş Açı (107°)
1.0 µm Piksel
Ön Kamera Çözünürlüğü
8 MP
Ön Kamera Video Çözünürlüğü
1080p
Ön Kamera FPS Değeri
30 fps
Ön Kamera Diyafram Açıklığı
F2.0
Ön Kamera Özellikleri
Portre Modu
1.12µm Piksel
83 Derece Açılı
TEMEL DONANIM
Yonga Seti (Chipset)
Qualcomm Snapdragon 765G (SM7250-AB)
CPU Frekansı
2.4 GHz
CPU Çekirdeği
8 Çekirdek
Ana İşlemci (CPU)
Single-core 2.4 GHz ARM Cortex-A76 (Kryo 475)
1. Yardımcı İşlemci
Single-core 2.0 GHz ARM Cortex-A76
2. Yardımcı İşlemci
Hexa-core 1.8 GHz ARM Cortex-A55
İşlemci Mimarisi
64-bit
Grafik İşlemcisi (GPU)
Adreno 620
GPU Frekansı
625 MHz
CPU Üretim Teknolojisi
7 nm
Bellek (RAM)
8 GB
RAM Tipi
LPDDR4x
Dahili Depolama
128 GB
TASARIM
Boy
144.7 mm
En
70.4 mm
Kalınlık
8 mm
Ağırlık
151 Gram
Renk Seçenekleri
Siyah
Yeşil
AĞ BAĞLANTILARI
2G
Var
3G
Var
4G
Var
4.5G Desteği
Var
5G
Var
İŞLETİM SİSTEMİ
İşletim Sistemi
Android
İşletim Sistemi Versiyonu
Android 11
Kullanıcı Arayüzü
Saf Android
KABLOSUZ BAĞLANTILAR
Wi-Fi Kanalları
Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Wi-Fi Özellikleri
MIMO
Dual-Band
2X MIMO
NFC
Var
Bluetooth Versiyonu
5.0
Bluetooth Özellikleri A2DPaptXaptX HDLDACLE
Kızılötesi
Yok
Navigasyon Özellikleri
Galileo
GLONASS
QZSS
ÇOKLU ORTAM
Radyo
Yok
Hoparlör Özellikleri
Stereo
Çift Hoparlör
Ses Çıkışı
USB Type-C
ÖZELLİKLER
Suya Dayanıklılık
Var
Suya Dayanıklılık Seviyesi
IPX8
Toza Dayanıklılık
Var
Toza Dayanıklılık Seviyesi
IP6X
3G Görüntülü Arama (Şebeke ile)
Yok
Görüntülü Konuşma (Uygulama)
Var
Sensörler
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
İvmeölçer
Parmak izi Okuyucu
Var
Parmak izi Okuyucu Özellikleri
Arka Kapakta
Servis ve Uygulamalar
ARCore
Google Cast
Gürültü Önleyici 3 Mikrofon
Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme
3 Yıl Güncelleme Garantisi
DİĞER BAĞLANTILAR
USB Versiyonu
3.1 Gen 1 (USB 3.0)
USB Bağlantı Tipi
USB Type-C
SIM
eSIM
Nano-SIM (4FF)