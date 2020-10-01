Google Pixel 5 özellikleri, fiyatı nedir? Pixel 4a 5G çıkış tarihi, fiyatı, özellikleri nelerdir? Etkileyici Google Pixel 5 kamerası!

Üstün kamera özellikleriyle yeni nesil telefonlar arasında önemli bir yere gelen Google Pixel hakkında merak edilenler haberimizde.

İlk olarak 2020 Eylül itibariyle tanıtılan, suya dayanıklılığıyla beğenilen ve kamerasından ilk görseller paylaşılan Google Pixel 5 özellikleri nelerdir?

GOOGLE PIXEL 5 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Ekran Boyutu:6.0 İnç

Dahili Depolama:128 GB

Bellek (RAM):8 GB

Batarya Kapasitesi:4080 mAh

Hızlı Şarj:Var

4.5G Desteği:Var

CPU Frekansı:2.4 GHz

CPU Çekirdeği:8 Çekirdek

Ekran Teknolojisi

OLED

Ekran Çözünürlüğü

1080x2340 (FHD+) Piksel

Ekran Çözünürlüğü Standardı

FHD+

Piksel Yoğunluğu

430 PPI

Ekran Yenileme Hızı

90 Hz

Ekran Oranı (Aspect Ratio)

19.5:9

Ekran Alanı

87.77 cm²

Ekran Özellikleri

HDR

Çizilmeye Dirençli Cam

Multi Touch

Çerçevesiz Tasarım

Sürekli Açık Ekran (Always-on Display)

Ekran İçinde Ön Kamera

1000000:1 Kontrast Oranı (Tipik)

Ekran Dayanıklılığı

Corning Gorilla Glass 6

Dokunmatik Türü

Kapasitif Ekran

Renk Sayısı

16 Milyon

Ekran / Gövde Oranı

86.16 %

GOOGLE PIXEL 5 FİYATI | TÜRKİYE FİYATI

Google, yeni telefonu Pixel 5'i 699 dolar etiketiyle telefon kullanıcılarının beğenisine sundu. Türkiye'de vergiler ve kur farkının da etkisiyle yüksek miktarda satışa sunulması bekleniyor.

GOOGLE PIXEL 5 BATARYA

Batarya Kapasitesi

4080 mAh

Şarj

USB Type-C

Hızlı Şarj

Var

Hızlı Şarj Gücü (Maks.)

18 W

Hızlı Şarj Özellikleri

USB-PD 2.0 (Power Delivery)

Hızlı Şarj (18W)

Kablosuz Şarj

Var

GOOGLE PIXEL 5 KAMERA

Kamera Çözünürlüğü

12.2 MP

Optik Görüntü Sabitleyici

Var

Kamera Özellikleri

Portre Modu (Bokeh)

Phase Detect Auto-Focus (PDAF)

Hızlı Odaklama

Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel)

HDR

Panorama

RAW Kayıt Yapabilme

Otomatik odaklama

Coğrafi konum etiketleme

Spectral + Flicker Sensör

Zamanlayıcı

1.4µm Piksel

77° Açılı

Flaş

LED

Diyafram Açıklığı

F1.7

Video Kayıt Çözünürlüğü

2160p (Ultra HD) 4K

Video FPS Değeri

60 fps

Video Kayıt Özellikleri

Dijital görüntü sabitleyici (EIS)

Optik Görüntü Sabitleme (OIS)

Video Kayıt Seçenekleri

1080p @ 120fps

1080p @ 240fps

1080p @ 30fps

1080p @ 60fps

2160p @ 30fps

2160p @ 60fps

İkinci Arka Kamera

Var

İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü

16 MP

İkinci Arka Kamera Diyafram

F2.2

İkinci Arka Kamera Özellikleri

Ekstra Geniş Açı

Ekstra Geniş Açı (107°)

1.0 µm Piksel

Ön Kamera Çözünürlüğü

8 MP

Ön Kamera Video Çözünürlüğü

1080p

Ön Kamera FPS Değeri

30 fps

Ön Kamera Diyafram Açıklığı

F2.0

Ön Kamera Özellikleri

Portre Modu

1.12µm Piksel

83 Derece Açılı

TEMEL DONANIM

Yonga Seti (Chipset)

Qualcomm Snapdragon 765G (SM7250-AB)

CPU Frekansı

2.4 GHz

CPU Çekirdeği

8 Çekirdek

Ana İşlemci (CPU)

Single-core 2.4 GHz ARM Cortex-A76 (Kryo 475)

1. Yardımcı İşlemci

Single-core 2.0 GHz ARM Cortex-A76

2. Yardımcı İşlemci

Hexa-core 1.8 GHz ARM Cortex-A55

İşlemci Mimarisi

64-bit

Grafik İşlemcisi (GPU)

Adreno 620

GPU Frekansı

625 MHz

CPU Üretim Teknolojisi

7 nm

Bellek (RAM)

8 GB

RAM Tipi

LPDDR4x

Dahili Depolama

128 GB

TASARIM

Boy

144.7 mm

En

70.4 mm

Kalınlık

8 mm

Ağırlık

151 Gram

Renk Seçenekleri

Siyah

Yeşil

AĞ BAĞLANTILARI

2G

Var

3G

Var

4G

Var

4.5G Desteği

Var

5G

Var

İŞLETİM SİSTEMİ

İşletim Sistemi

Android

İşletim Sistemi Versiyonu

Android 11

Kullanıcı Arayüzü

Saf Android

KABLOSUZ BAĞLANTILAR

Wi-Fi Kanalları

Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)

Wi-Fi Özellikleri

MIMO

Dual-Band

2X MIMO

NFC

Var

Bluetooth Versiyonu

5.0

Bluetooth Özellikleri A2DPaptXaptX HDLDACLE

Kızılötesi

Yok

Navigasyon Özellikleri

Galileo

GLONASS

QZSS

ÇOKLU ORTAM

Radyo

Yok

Hoparlör Özellikleri

Stereo

Çift Hoparlör

Ses Çıkışı

USB Type-C

ÖZELLİKLER

Suya Dayanıklılık

Var

Suya Dayanıklılık Seviyesi

IPX8

Toza Dayanıklılık

Var

Toza Dayanıklılık Seviyesi

IP6X

3G Görüntülü Arama (Şebeke ile)

Yok

Görüntülü Konuşma (Uygulama)

Var

Sensörler

Barometre

Jiroskop

Pusula

Yakınlık Sensörü

Ortam Işığı Sensörü

İvmeölçer

Parmak izi Okuyucu

Var

Parmak izi Okuyucu Özellikleri

Arka Kapakta

Servis ve Uygulamalar

ARCore

Google Cast

Gürültü Önleyici 3 Mikrofon

Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme

3 Yıl Güncelleme Garantisi

DİĞER BAĞLANTILAR

USB Versiyonu

3.1 Gen 1 (USB 3.0)

USB Bağlantı Tipi

USB Type-C

SIM

eSIM

Nano-SIM (4FF)