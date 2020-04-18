Gol Kralı oyuncuları! Gol Kralı filmi konusu ve fragmanı

Gol Kralı, tertemiz bir genç olan Sait'in beklenmedik anda futbol tutkunu Sevim'e aşık olması ve sonrasında onun için futbol oynayama başlamasıyla gelen macerayı konu ediniyor. Aziz Nesin'in aynı adlı romanından beyaz perdeye aktarılan filmin başrollerinde Kemal Sunal ve Suna Yıldızoğlu oynuyor. Filmin yapımcılığını ise Memduh Ün yürüttü. Gol Kralı filmi konusu haberimizde.

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GOL KRALI OYUNCULARI

Sait'in aşkı uğruna başladığı futbolda gol kralı olmayı başardığı komedi yüklü Gol Kralı filminin güçlü oyuncu kadrosunda yer alan isimler:

Kemal Sunal, Suna Yıldızoğlu, Suzan Avcı, Gülnur Akay, Reha Yurdakul, Hüseyin Kutman, Mürüvvet Sim, Gölge Başar, Mete Sezer, Yavuz Şimşek, Ajlan Aktuğ, Muadelet Tibet, Zeki Sezer, Yadigar Ejder, Sıdıka Duruer, Sevinç Sunan, Kürşat Alnıaçık, Murat Özlük, Kemal Ülker, Metin Alparslan, İbrahim Sesigüzel, Veli Kurtulmuş, Emre Emin Aravi, Sabahat İzgü, Handan Adalı, Cem Molvan, Muzaffer Turan, Saadettin Erbil, Ayşin Atav, Erhan Yazıcıoğlu, Levent Dönmez, Nevin Akkaya.

GOL KRALI FİLMİ KONUSU

Taşralı saf ve temiz yürekli genç Sait Sarıoğlu, sokakta gezdiği sırada ansızın hayatının aşkını görür. Taşralı genç futbol hastası bir kız olan Sevim Ferferik'e aşık olmuştur. Sevim ve ailesi de zengin ve eğlenceli bir koca adayı buldukları için çok mutludur. Nişanlanan aşıkların arasına futbol girer. Sait, bu süre içinde futbolcu olmaya karar verir. Sevim'in gözüne girmek için başarılı bir futbolcu olmaya karar verir. Gözlerindeki bozukluğa rağmen futbolcu olmayı kafasına koyar ve bu uğurda gol kralı seçilir.